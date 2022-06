L’Allemagne va allumer des centrales à charbon alors que la Russie réduit l’approvisionnement en gaz

« La situation est grave », a déclaré Habeck dans un communiqué. « Nous continuons donc à renforcer les précautions et à prendre des mesures supplémentaires pour réduire la consommation de gaz. Cela signifie que la consommation de gaz doit encore baisser, mais plus de gaz doit être mis dans les installations de stockage, sinon les choses vont vraiment se corser en hiver. »

L’Allemagne dépend fortement du gaz de Moscou pour alimenter ses foyers et son industrie lourde, mais a réussi à réduire la part de Moscou dans ses importations à 35 %, contre 55 % avant le début de la guerre en Ukraine.

Habeck a déclaré que la sécurité d’approvisionnement était actuellement garantie malgré une « situation dégradée sur le marché du gaz » ces derniers jours. La flambée des prix était « la stratégie du (président russe Vladimir) Poutine pour nous déstabiliser, faire monter les prix et nous diviser », a déclaré Habeck.

« Nous ne permettrons pas cela. Nous ripostons de manière décisive, précise et réfléchie », a-t-il déclaré.

Malgré les plans de l’Allemagne de sortir de la production d’énergie au charbon, Habeck, qui est un politicien du Parti vert de la coalition au pouvoir de centre-gauche, a annoncé un retour aux « centrales au charbon pendant une période transitoire » afin de réduire la consommation de gaz pour l’électricité. production.

« Nous mettons en place une réserve de substitution de gaz sur appel. « C’est amer, mais il est presque nécessaire dans cette situation de réduire la consommation de gaz », a déclaré Habeck.

Règles de stockage de gaz

Le ministère de Habeck prépare un « modèle d’enchères de gaz qui sera lancé cet été pour inciter les consommateurs de gaz industriels à économiser du gaz », selon le communiqué de presse. L’industrie a été un facteur clé pour réduire la consommation de gaz, a déclaré Habeck.

En mars, les législateurs allemands ont adopté une loi sur le stockage du gaz stipulant que les installations de stockage de gaz doivent être presque complètement pleines au début de la période de chauffage afin de passer l’hiver en toute sécurité.

« Des niveaux de remplissage ont été précisés à cet effet : au 1er octobre, les stockages doivent être remplis à 80 %, au 1er novembre à 90 %, et au 1er février encore à 40 % », selon la loi.

Actuellement à environ 56%, les réservoirs de stockage de gaz sont remplis à un niveau supérieur à la moyenne en Allemagne par rapport aux années précédentes malgré des niveaux de stockage ayant été à un niveau historiquement bas en début d’année.

« Nous devons et nous ferons tout ce que nous pouvons pour stocker autant de gaz que possible en été et en automne. Les installations de stockage de gaz doivent être pleines vers l’hiver. C’est la priorité absolue », a déclaré Habeck.

En mars, Poutine a menacé de couper les livraisons de gaz aux pays « hostiles » qui refusaient de payer en roubles, plutôt qu’en euros ou en dollars indiqués dans les contrats.

Depuis lors, le géant russe de l’énergie, Gazprom, a proposé une solution à ses clients. Les acheteurs pourraient effectuer des paiements en euros ou en dollars sur un compte de la banque russe Gazprom, qui convertirait ensuite les fonds en roubles et les transférerait sur un deuxième compte à partir duquel le paiement à la Russie serait effectué.

Mais de nombreuses entreprises européennes, dont Shell Energy, ont refusé de se conformer, ce qui a incité Gazprom à couper ses approvisionnements en gaz naturel aux clients allemands de Shell en juin.

Jeudi, Gazprom a coupé les flux à travers le gazoduc Nord Stream 1 de Gazprom – une artère majeure reliant le gaz russe à l’Allemagne – pour la deuxième fois en quelques jours, faisant monter les prix en flèche.

Le géant russe de l’énergie a déclaré avoir réduit ses livraisons de gaz parce que la société allemande Siemens Energy avait retardé le retour des turbines nécessitant des réparations.

Siemens avait apporté les turbines à l’une de ses usines canadiennes pour l’entretien. Il a déclaré mardi dans un communiqué qu’il était « impossible » de restituer l’équipement à la Russie en raison des sanctions que le Canada avait imposées au pays suite à son invasion de l’Ukraine.

En réponse à la décision de Gazprom, Habeck a déclaré que la justification de l’annonce de nouvelles réductions de l’approvisionnement en gaz vers l’Europe était un « prétexte » et une stratégie pour augmenter les prix.