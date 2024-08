L’Allemagne va accélérer les expulsions, selon Scholz — RT World News

La chancelière a réagi à une attaque au couteau à Solingen perpétrée par un migrant syrien présumé lié à l’EI

Le chancelier allemand Olaf Scholz a promis de lutter contre l’immigration clandestine et d’accélérer les expulsions de réfugiés, à la suite d’une série d’attaques au couteau qui auraient été perpétrées par un demandeur d’asile d’origine syrienne. M. Scholz a fait cette promesse lors d’une visite sur les lieux de l’attaque lundi.

Vendredi soir, un homme armé d’un couteau a attaqué des spectateurs lors du Festival de la diversité de Solingen. Trois personnes ont été tuées et huit autres blessées. L’agresseur présumé a pris la fuite dans la panique, mais il s’est ensuite rendu aux autorités.

Les médias allemands ont rapporté plus tard, citant les autorités, que le suspect était un réfugié syrien de 26 ans entré dans le pays pour demander l’asile en 2022. Il aurait opéré sur ordre de l’État islamique (EI, anciennement ISIS), qui a initialement revendiqué la responsabilité de l’attaque.

Scholz a condamné l’attaque comme un acte de « Le terrorisme contre nous tous », et s’est engagé à agir afin d’éviter de nouveaux incidents.

« Je suis en colère et furieux à cause de cet acte. Il doit être puni rapidement et sévèrement… Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour que de telles choses ne se produisent jamais dans notre pays », a déclaré le chancelier, ajoutant que Berlin doit « veiller à ce que ceux qui… ne sont pas autorisés à rester en Allemagne soient rapatriés et expulsés. »















Scholz faisait référence aux migrants qui ont commis des crimes graves ou dont la demande d’asile a été rejetée. Il a ajouté que même si les expulsions ont jusqu’à présent augmenté d’environ deux tiers par rapport à 2021, le gouvernement continuera de rechercher des moyens juridiques et pratiques pour débarrasser le pays des personnes qui représentent une menace pour la sécurité. Il a également suggéré de créer un groupe de travail avec d’autres États membres de l’UE afin de traiter les « cas Dublin », c’est-à-dire les réfugiés qui entrent en Allemagne en provenance d’autres pays européens alors qu’ils sont déjà enregistrés pour l’asile ailleurs.

Selon les médias allemands, le suspect de l’agression au couteau de vendredi avait initialement demandé l’asile en Bulgarie avant d’entrer en Allemagne. Cependant, lorsque sa demande a été rejetée par les autorités allemandes en 2023 et qu’elles ont tenté de l’expulser, il n’a pas pu être retrouvé.

Outre la lutte contre l’immigration illégale, Scholz s’est engagé à renforcer les lois sur la possession d’armes, en particulier de couteaux, à la lumière de l’attaque au couteau de la semaine dernière.

L’immigration fait l’objet de débats houleux en Allemagne depuis des années, les gouvernements locaux se plaignant souvent que leurs budgets sont trop limités pour accueillir tous les demandeurs d’asile. Après l’attaque au couteau de Solingen, le chef des chrétiens-démocrates (CDU), Friedrich Merz, a critiqué la politique d’immigration de Berlin, la qualifiant de « politique d’immigration excessive ». « naïf, » tout en appelant à un gel total de l’admission des réfugiés en provenance de pays considérés comme dangereux, comme la Syrie.