Les autorités régionales allemandes ont annoncé qu’environ 29 000 poulets seraient abattus dans la région orientale du pays de Mecklenburgische Seenplatte après une épidémie de la souche H5N8 de grippe aviaire.

Au cours des dernières semaines, plusieurs pays à travers l’Europe ont signalé des foyers de grippe aviaire au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), avec des incidents chez les volailles en Croatie, au Danemark, en France, en Allemagne, en Suède et au Royaume-Uni, ainsi que dans la nature. oiseaux en Belgique, en Irlande et aux Pays-Bas.

Alors que l’incident le plus récent ne couvre que près de 30000 poulets, une zone d’observation de 10 kilomètres est en cours de création autour du cas allemand pour couvrir près de 500 fermes voisines – qui contiennent près de 644000 volailles entre elles – afin d’éviter tout nouveau cas potentiel.

En réponse aux récentes épidémies, l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) a averti les pays qu’une coopération étroite entre les autorités de santé animale, publique, environnementale et professionnelle sera nécessaire pour éviter une nouvelle aggravation de la situation sur le continent.

L’EFSA a recommandé des mesures similaires à la zone de prévention de la grippe aviaire du Royaume-Uni, notamment une surveillance continue des oiseaux sauvages et de leurs troupeaux afin de minimiser les contacts infectieux avec les volailles d’élevage. Le gouvernement britannique exigera en outre que les éleveurs de volailles prennent une série de précautions de biosécurité, y compris le maintien des troupeaux en liberté à l’intérieur jusqu’à ce que la menace soit considérée comme passée.

Bien que le risque pour l’homme soit considéré comme faible – car la transmission d’oiseaux à l’homme est rare et que la transmission interhumaine n’a pas été observée – s’il est contracté, il peut provoquer une maladie grave.

