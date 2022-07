L’Allemagne trouve un moyen alors que la course à l’Euro de l’Autriche malchanceuse se termine avec le bruit des boiseries

LONDRES – Pour ceux qui avaient suivi l’Autriche et l’Allemagne jusqu’à la phase de groupes de l’Euro 2022, il n’y avait, sur le papier, qu’une seule voie pour ce quart de finale. Avant le match au Brentford Community Stadium, les analystes se sont mis d’accord sur la façon dont les deux équipes s’aligneraient et sur la façon dont l’Allemagne dominerait le ballon, laissant l’Autriche conserver une forme défensive ferme et essayer de frapper la pause.

C’était du moins ce qui devait arriver. Pourtant, lorsque le match s’est installé dans un rythme de première mi-temps, c’était l’Autriche qui était l’équipe en tête, c’était l’Autriche qui voyait les meilleures chances et c’était l’Autriche qui faisait paniquer son adversaire en défense.

Euros féminins : Actualités et fonctionnalités | Calendrier & résultats | les tables

Surnommée la “meilleure des autres” en dehors des cinq meilleures équipes du monde par la manager de Chelsea Emma Hayes (en tant qu’analyste ESPN lors du tournoi), l’Autriche a finalement montré le football offensif qu’Irene Fuhrmann a tenu à inculquer à son équipe. . Même lorsque l’Allemagne a pris les devants 25 minutes plus tard grâce à une frappe basse de Lina Magull, l’équipe de queue n’a fait qu’augmenter ses efforts offensifs.

L’une des meilleures équipes lors des phases de groupes, l’Allemagne avait pris ses trois matches dans la foulée, adaptant son style à son adversaire et semblant aussi à l’aise avec le ballon que sans. Une nation avec un pedigree européen à bout de souffle, ayant remporté l’Euro huit fois auparavant, si une équipe était susceptible de passer les huitièmes de finale, l’hypothèse était qu’elle aurait été Die Mannschaft. Cependant, plus l’Autriche poussait, plus l’Allemagne paraissait faible.

L’Autriche a perdu un crève-cœur face à l’Allemagne à la fin de sa campagne Euro 2022. Harriet Lander/Getty Images

Malgré toutes les intentions offensives de l’Autriche, la nation qui ne disputait que son deuxième quart de finale européen n’a pas pu trouver de chemin vers le but, l’équipe avec la malheureuse distinction d’être la deuxième de ce tournoi à frapper les boiseries plusieurs fois (trois pour être précis ) en un match. Les ballons de Brentford semblant magnétisés, l’Allemagne avait auparavant touché le cadre du but à trois reprises lors de son match d’ouverture dans ce même stade. Les efforts de l’Autriche étaient peu valorisés mais douloureusement proches pour l’équipe qui tentait d’éliminer les Allemands.



1 Connexe

On dit souvent que pour gagner des titres, il faut de la chance ainsi que de l’habileté et du talent, dans leurs matchs de groupe, l’Allemagne avait fait preuve de beaucoup d’habileté et de talent et à Brentford, c’était la chance qui était au rendez-vous pour l’équipe classée cinquième au monde. . L’équipe mal à l’aise en défense mais sauvée par les boiseries, leur propre mauvaise finition gardant le jeu dans l’équilibre.

Alors que l’horloge avançait vers l’inévitable, le match commençait à s’étirer, les deux équipes repoussant de bonnes occasions, ni Merle Frohms ni Manuela Zinsberger n’ont pu se détendre. Lorsque Klara Bühl a raté sa chance de mettre le match au lit tard dans la journée, l’équipe en rouge a pu pousser un soupir de soulagement alors que le ballon s’écoulait largement. Ce fut cependant un soulagement de courte durée car Alex Popp a inscrit quatre buts en autant de matches cet été lorsqu’elle a bloqué le dégagement de Zinsberger, le ballon rebondissant sur le vétéran et atterrissant au fond des filets.

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ JEUDI 21 JUILLET

• Allemagne contre Autriche (15 h HE) VENDREDI 22 JUILLET

• Dortmund contre Villarreal (13 h HE)

• Suède contre Belgique (15 h HE) SAMEDI 23 JUILLET

• France contre Pays-Bas (15 h HE)

• Man City contre Bayern Munich (19 h HE)

• Arsenal contre Chelsea (20 h HE)

C’était un but laid mais étrangement adapté au match, les deux équipes ayant leurs chances de frapper et aucune ne pouvant en prendre, la finition capricieuse symptomatique de l’occasion. La pression du football à élimination directe à l’affiche d’une équipe d’Allemagne qui a visiblement perdu du rythme lors des tournois récents. Le match de l’Autriche, un match de défi et de joie, une autre sortie à l’Euro alors qu’il y avait peu d’attentes sur leurs épaules de la part de sources extérieures, la liberté de sortir et de jouer sans crainte en faisant ressortir leur meilleur football.

C’est la fin, c’était les marges quantifiables, la largeur d’une barre transversale la plus grosse différence entre les deux nations dans la nuit. La chance avec les Allemands un soir où ils avaient besoin de quelque chose pour les égaler de leur propre football sous la normale, le match une leçon que l’entraîneur Martina Voss-Tecklenburg et ses joueurs devront apprendre pendant le peu de temps disponible avant leur demi-finale contre l’un ou l’autre France ou Pays-Bas.

Avec l’équilibre pour les anciens champions, la première fois de ce tournoi, Voss-Tecklenburg et son équipe auront beaucoup à analyser avant leur prochain match. Ils devront se concentrer sur leurs propres erreurs jeudi, plutôt que de trouver les meilleurs moyens d’exploiter leurs prochains adversaires.