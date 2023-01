L’Allemagne travaille sur une législation pour permettre l’utilisation de la technologie de stockage souterrain du carbone

L’Allemagne travaille sur une législation permettant l’utilisation de la technologie très discutée du stockage souterrain du carbone, a déclaré jeudi un haut responsable du gouvernement, ajoutant qu’il est préférable de rejeter du dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

S’adressant à un groupe industriel en Norvège, le vice-chancelier Robert Habeck, qui est également ministre allemand de l’économie et du climat, a souligné les perspectives d’un “nouveau marché” pour la capture et le stockage du carbone, en particulier dans l’industrie de la chaux et du ciment.

La technologie doit encore être déployée à grande échelle. Les opposants soutiennent qu’il n’a pas fait ses preuves et qu’il a été moins efficace que des alternatives telles que le solaire et l’éolien pour décarboner le secteur de l’énergie.

Habeck, membre du parti écologiste vert, a déclaré que “nous ne sommes plus dans une situation (où) nous pouvons choisir”.

“Mettre du CO2 sous terre est tout simplement mieux que de le rejeter dans l’atmosphère”, a-t-il déclaré. “Pour cette raison, l’Allemagne travaille actuellement sur une stratégie de gestion du carbone afin de créer la législation pour l’utilisation de ces technologies cette année, d’ici la mi-2023.”

Les données publiées mercredi par un groupe de réflexion environnemental respecté ont indiqué que l’Allemagne a probablement manqué son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre l’année dernière, malgré les efforts considérables du nouveau gouvernement pour étendre l’utilisation des énergies renouvelables.

Le gouvernement a reconnu que la réalisation de la prochaine grande étape climatique – une réduction des émissions de 65% en 2030 par rapport aux niveaux de 1990 – sera un défi majeur. L’Allemagne, qui abrite de nombreuses industries à forte intensité énergétique, vise à réduire ses émissions à “zéro net” d’ici 2045.