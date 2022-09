NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le gouvernement allemand fait une offre pour racheter trois grandes compagnies gazières dans le but d’éviter un effondrement énergétique.

L’Allemagne est en pourparlers pour reprendre Uniper, VNG et Securing Energy for Europe comme principale solution aux problèmes énergétiques du pays, qui ont été exacerbés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et le manque d’énergie russe qui en découle vers l’Europe, selon un article publié jeudi par Bloomberg. .

Cette décision potentielle intervient alors que l’Europe a déjà adopté une série de renflouements alors que la crise énergétique s’est aggravée, Uniper rapportant que l’entreprise perdait jusqu’à 100 millions d’euros par jour après que l’Europe a été coupée du principal pipeline russe.

LA DÉPENDANCE DE L’ALLEMAGNE À L’ÉGARD DU GAZ RUSSE A ÉTÉ REMARQUÉE PAR WASHINGTON POST, APRÈS QUE LE PAPIER SLAMME TRUMP POUR LA MÊME PRÉDICTION

L’Allemagne a été fortement dépendante du gaz naturel russe ces dernières années alors que le pays cherchait à se convertir à des sources d’énergie plus vertes, devenant l’un des clients les plus fiables de la Russie jusqu’à son invasion de l’Ukraine plus tôt cette année.

Mais sans le flux de gaz russe pour combler le déficit énergétique, l’Allemagne envisage maintenant ce qui serait une mesure drastique pour éviter l’effondrement.

“Les choses sont complexes, nous y travaillons très soigneusement”, a déclaré le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, selon Bloomberg.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Prendre possession des trois sociétés ne sera pas facile, Unipar étant toujours détenue majoritairement par le service public finlandais Fortum. Pendant ce temps, une prise de contrôle de SEFE risque de canaliser par inadvertance des fonds vers la Russie en raison de la propriété de la société par une entité russe appelée Joint Stock Company Palmary.

Alors qu’une loi adoptée par l’Allemagne en avril permettrait la prise de contrôle, elle exigerait également probablement un paiement aux propriétaires russes de votre entreprise.