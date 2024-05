L’Allemagne traduit en justice les dirigeants du « coup d’État » raté — RT World News

Les organisateurs présumés des « Citoyens du Reich » risquent jusqu’à 15 ans de prison pour le complot de 2022

Un aristocrate héréditaire, un ancien député et un général à la retraite se sont présentés mardi au tribunal de Francfort en tant que meneurs présumés du prétendu « Citoyens du Reich » complot visant à renverser le gouvernement allemand.

La police allemande a arrêté deux douzaines de suspects en décembre 2022, alléguant qu’ils avaient amassé de l’argent et des armes pour renverser l’ordre constitutionnel et restaurer la monarchie établie en 1871.

Le prince Heinrich XIII Reuss de Thuringe, aujourd’hui âgé de 72 ans, devait être nommé nouvel empereur. Il est également accusé d’avoir tenté d’entrer en contact avec la Russie via son « partenaire, » nommé uniquement Vitalia B. L’ambassade de Russie à Berlin a nié avoir eu des contacts avec les conspirateurs.

Birgit Malsack-Winkemann, juge et ancienne députée du parti Alternative pour l’Allemagne (AfD), aurait aidé le groupe à planifier une attaque armée contre le Bundestag. La branche militaire du complot était dirigée par Ruediger von Pescatore, 70 ans, un ancien général de la Bundeswehr en disgrâce.

L’acte d’accusation de 617 pages affirme que le « Citoyens du Reich » pensons que l’actuelle République fédérale d’Allemagne est un « profession » gouvernement et que l’Empire allemand n’a jamais été dissous en novembre 1918, avec l’abdication de l’empereur Guillaume II.















Selon les procureurs, les conspirateurs se sont réunis en novembre 2021, un mois après les élections législatives remportées par la « coalition des feux de circulation » de l’actuel chancelier Olaf Scholz. Les suspects auraient tenté de recruter des partisans au sein de la police et de l’armée pour prendre le pouvoir par la force et déclarer la loi martiale.

Les autorités allemandes ont eu vent du complot présumé en août 2022 et ont lancé des dizaines de raids à travers le pays en décembre, impliquant plus de 3 000 policiers.

Le premier procès lié au complot s’est ouvert le mois dernier à Stuttgart, mettant en cause neuf accusés accusés d’avoir acheté des armes et recruté des combattants pour le prétendu coup d’État. Deux accusés font également face à des accusations de violation d’armes à feu, tandis qu’un autre a été accusé de tentative de meurtre et de résistance à son arrestation. Huit autres accusés devraient être jugés à Munich en juin.

Le procès de Francfort est cependant considéré comme l’événement principal, car il met en scène les neuf meneurs présumés du complot. Outre le prince Heinrich, Malzak-Winkemann et Pescatore, les accusés comprennent l’ancien policier de Hanovre Michael Fritsch ; Maximilian Eder et Peter W. anciens du Commando des Forces Spéciales (KSK) ; Hans-Joachim H. qui aurait financé le coup d’État à hauteur de 160 000 € (174 000 $) ; « activiste anti-vaxx » Johann F.-J. ; et Vitalia B.

Les procureurs demandent jusqu’à 15 ans de prison pour certains des accusés.

La coalition au pouvoir a cherché à lier « Citoyens du Reich » avec l’AfD, mais le parti a désavoué le mouvement. Selon l’Agence fédérale pour l’éducation civique (Bpb), le « Citoyens du Reich » Cela va de ceux qui cherchent à restaurer la monarchie de 1871 à ceux qui nient l’Holocauste et croient qu’Adolf Hitler a survécu à la Seconde Guerre mondiale et a fui vers l’Antarctique.

La ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser, a estimé le nombre de « Citoyens du Reich » atteindre 23 000.