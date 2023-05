L’Allemagne surprend les États-Unis en retard pour réserver la finale avec le Canada aux championnats du monde de hockey sur glace

L’Allemagne a marqué un but égalisateur tardif, puis a surpris les États-Unis en prolongation samedi pour organiser une finale contre le Canada au championnat du monde de hockey sur glace.

Frederik Tiffels a marqué avec 2:28 à faire en prolongation pour donner à l’Allemagne une victoire de 4-3 sur les Américains en demi-finale. Plus tôt, l’adolescent attaquant Adam Fantilli a marqué le but décisif alors que le Canada a battu la Lettonie 4-2 dans l’autre demi-finale.

L’Allemagne a atteint la finale pour la première fois depuis 1992, lorsque le format des séries éliminatoires a été introduit au championnat du monde.

Les Allemands ont retiré le gardien Mathias Niederberger alors qu’ils étaient menés 3-2 à la fin de la troisième période et Marcel Noebels a égalisé avec un tir du revers avec 1:23 à faire pour forcer la prolongation.

Alex Touch et Rocco Grimaldi avaient donné une avance de 2-0 aux Américains moins de quatre minutes après le début de la demi-finale.

Rocco Grimaldi des États-Unis célèbre après avoir marqué un but lors de la demi-finale mondiale de samedi. Photographie : Eurasia Sport Images/Getty Images

Les Allemands ont répliqué avec les buts de Frederik Tiffels et Maksymilian Szuber toujours en première période pour porter le score à 2-2.

Michael Eyssimont a donné l’avantage aux États-Unis 3-2 sur un rebond au milieu de la deuxième période.

Les États-Unis ont dominé les Allemands 33-26.

Fantilli, âgé de 18 ans, qui devrait être l’un des meilleurs choix au repêchage de la LNH, a trompé un défenseur avant d’inscrire son premier but du tournoi avec 11:04 à jouer alors que le Canada prenait une avance de 3-2.

« J’ai obtenu la passe de (Milan) Lucic. J’étais au milieu d’un tête-à-tête et j’ai essayé de faire un mouvement et j’ai fini par avoir une opportunité de tir et ça a fini par entrer », a déclaré Fantilli. « J’en suis vraiment content. »

Samuel Blais, Jack Quinn et Scott Laughton ont également marqué pour le Canada, dont le gardien Samuel Montembeault a effectué 20 arrêts.

Le Canadien Adam Fantilli affronte un défenseur lors de la demi-finale de samedi contre la Lettonie. Photographie : Eurasia Sport Images/Getty Images

Le Canada a dû revenir deux fois d’un but pour atteindre sa quatrième finale consécutive.

Dans Locmelis a marqué 8:18 dans le match sur un rebond pour donner l’avantage 1-0 à la Lettonie, co-organisatrice du tournoi.

Blais a réussi un tir sur le toit du but de la Lettonie avec 4:28 à jouer au milieu de la période pour son quatrième but au tournoi pour égaliser le score à 1-1.

Rudolfs Balcers a redonné la tête à la Lettonie depuis le cercle gauche seulement 1:06 plus tard dans le cadre.

Quinn a égalisé 45 secondes après le début de la dernière période lorsque son tir a été dévié dans le filet par le masque du gardien Arturs Silovs.