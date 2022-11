L’Allemagne stupéfaite par le retour du Japon dans le dernier choc de la Coupe du monde

DOHA, Qatar – Après la victoire de l’Arabie saoudite sur l’Argentine, Qatar 2022 a vu non seulement un autre bouleversement, mais un autre bouleversement par derrière avec le supposé vairon bouleversant le grand favori.

L’Allemagne a pris les devants en première mi-temps mercredi grâce à un penalty d’Ilkay Gündogan, mais les remplaçants Ritsu Doan et Takuma Asano ont frappé dans les 15 dernières minutes pour renverser la situation.

La victoire 2-1 du Japon montre à quel point cette équipe allemande est devenue fragile, en particulier lorsqu’elle semble en contrôle.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Equipes

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Les sous-marins japonais font une énorme différence

Il y a quatre ans, le Japon était sur le point d’éliminer la Belgique et de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Cette fois, ils ont commencé avec sans doute le plus grand résultat de choc qu’ils aient jamais obtenu, sur l’Allemagne, quadruple championne du monde. Mais leur victoire 2-1 doit beaucoup à la capacité de cette équipe à rester calme et à faire le genre de remplacements qui changent les matchs.

Ayant perdu un but après que le gardien Shuichi Gonda ait concédé un penalty inutile, dans une première mi-temps qui a vu l’Allemagne créer peu, l’entraîneur japonais Hajime Moriyasu a réussi tous ses remplacements. Kaoru Mitoma a offert créativité et invention à gauche; Takuma Asano était un tourbillon d’énergie et de précision ; Takehiro Tomiyasu a offert le genre de stabilité à l’arrière qui a permis au Japon d’être plus offensif et Takumi Minamino (à sa manière, parfois bâclée), a fait des ravages et a joué un grand rôle dans l’égalisation.

Le Japon est passé de l’approche de contre-attaque de la première mi-temps à un jeu de pression beaucoup plus intense au milieu de terrain et à un style de transition qui a secoué l’Allemagne. Je ne suis pas sûr qu’ils auraient pu renverser la vapeur sans les cinq remplaçants.

L’Allemand Jamal Musiala était impuissant à arrêter la poussée tardive du Japon. Alex Livesey – Danehouse/Getty Images

2. L’attaque déséquilibrée de l’Allemagne échoue

L’Allemagne a terminé le match avec Mario Gotze, Youssoufa Moukoko et Niclas Fullkrug en tête. En d’autres termes, un phénomène ponctuel qui avait été radié il y a trois ans et qui ne fait que maintenant un retour timide, un gars qui n’a eu que 18 ans le jour du début de la Coupe du monde et un gars qui n’a gagné (à 29 ans) que sa deuxième Allemagne casquette.

C’était le plan B de l’entraîneur Hansi Flick, et cela doit être une préoccupation sérieuse. Flick a dû se tourner vers le plan B car le plan A consistait en un tas de pièces qui ne s’emboîtaient pas tout à fait.

Kai Havertz était éternellement coincé entre suivre les instructions et suivre l’instinct; Thomas Muller a dérivé lentement vers le flanc droit et s’est mis sur le chemin de Serge Gnabry. Pendant ce temps, la star de 19 ans Jamal Musiala a montré des aperçus de brillance, mais a été reléguée dans une zone large sur la gauche, ce qui ne fait pas grand-chose pour son immense talent.

L’accent sera mis sur l’effondrement inhabituel de l’Allemagne et les erreurs défensives de Nico Schlotterbeck et du gardien de but Manuel Neuer (concédant au premier poteau). . Et ce plan B équivaut à essayer de préparer le déjeuner de Thanksgiving avec des trucs que vous pourriez ramasser à la station-service.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Les sous-marins japonais ont fait une énorme différence. Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

3. L’Allemagne ne peut pas se permettre un autre dérapage

C’est un tournoi qui revient continuellement dans le passé, il est donc presque inévitable que le spectre de ce qui s’est passé en Russie 2018 – avec l’Allemagne sortant en phase de groupes pour la première fois de son histoire d’après-guerre après la défaite contre la Corée du Sud – sera désormais un sujet de discussion.

Et, en effet, si vous lancez l’Euro 2020 – lorsque l’Allemagne est sortie avec un gémissement au premier tour à élimination directe contre l’Angleterre de Gareth Southgate – il y aura beaucoup de doute de soi qui s’insinuera.

Ce n’est pas une position familière pour l’Allemagne et le public allemand. Ils doivent se rappeler que, aussi effrayante que soit l’Espagne (ou peut-être pas… c’est difficile de dire ce que vous obtenez avec Luis Enrique), ils contrôlent leur propre destin. La bonne nouvelle? Le Costa Rica et l’Espagne, les autres équipes du groupe, jouent un football totalement différent. Les mauvaises nouvelles? Si l’Allemagne joue comme elle l’a fait après la pause, cela ne changera pas grand-chose.

Notes des joueurs

Allemagne: Neuer 5, Sule 6, Rudiger 6, Schlotterbeck 4, Raum 6, Kimmich 7, Gundogan 6, Gnabry 6, Muller 5, Musiala 7, Havertz 5.

Sous-titres : Goretzka 5, Moukoko 6, Hofmann 5, Gotze 5, Fullkrug 5.

Japon: Gonda 6, Sakai 7, Itakura 7, Yoshida 6, Nagatomo 5, Endo 7, Tanaka 7, Ito 8, Kamada 6, Maeda 5, Kubo 5.

Sous-titres : Minamino 6, Asano 8, Tomiyasu 8, Mitoma 8, Doan 7.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR: Junya Ito

Bien que vous soyez tenté de choisir des remplaçants comme Mitoma ou Asano, c’est Ito qui a offert le plus à la fois en transition et en perturbant la construction de l’Allemagne. Qualité et quantité ensemble… que demander de plus.

Le pire : Nico Schlotterbeck

Ce n’est pas seulement se faire battre comme il l’a fait sur le deuxième but (peut-être qu’il pensait que Neuer l’avait couvert, eh bien .. il ne l’a pas fait), c’est la façon dont une fois que le Japon a accéléré le rythme en seconde période, son positionnement et ses dégagements sont devenus de plus en plus erratiques .

Faits saillants et moments marquants

La querelle sur la menace de sanctions de la FIFA concernant le brassard OneLove s’est poursuivie alors que le gardien de but Manuel Neuer a été soigneusement contrôlé avant le match, les joueurs allemands ont placé leurs mains sur leur bouche lors d’une photo d’équipe et la ministre allemande Nancy Faeser a passé sa sécurité pour s’asseoir à côté du président de la FIFA, Gianni Infantino. .

Neuer fait vérifier son brassard de capitaine par un arbitre assistant avant le coup d’envoi. pic.twitter.com/Jb41MQ9fRG — ESPN FC (@ESPNFC) 23 novembre 2022

“Nous refuser le brassard équivaut à nous refuser une voix. Nous maintenons notre position.” L’Allemagne fait une déclaration puissante après s’être vu refuser la possibilité de porter le brassard OneLove lors de la Coupe du monde du Qatar. pic.twitter.com/ny7xwQknO1 — ESPN FC (@ESPNFC) 23 novembre 2022

La politicienne allemande Nancy Faeser était assise à côté du président de la FIFA, Gianni Infantino, portant un brassard OneLove. 🌈 Elle l’a caché sous une veste rouge puis l’a enlevé.👏 pic.twitter.com/1XOFa9Lpd0 – Ben Jacobs (@JacobsBen) 23 novembre 2022

Sur le terrain, l’Allemand David Raum a été victime d’une faute du gardien japonais Shuichi Gonda, peut-être même deux fois, ce qui a entraîné un penalty pour le premier but.

Juste une petite faute dans la surface 😅 pic.twitter.com/3FmznGFUdg – Football FOX (@FOXSoccer) 23 novembre 2022

Mais le Japon a renversé la vapeur à la fin de la seconde période. Et comment cela s’est-il passé ?

LE JAPON PREND LA MAIN

LE JAPON PREND LA MAIN

LE JAPON PREND LA MAIN pic.twitter.com/V5Jzmnc8cJ – Football FOX (@FOXSoccer) 23 novembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Suivre …

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– La dernière fois que l’Allemagne a marqué un penalty dans le temps réglementaire, c’était lorsque Thomas Müller s’est converti contre le Portugal lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA 2014.

– Le but de Gundogan était le 12e penalty que l’Allemagne a marqué (en temps réglementaire/prolongation) à la Coupe du monde – le troisième plus grand nombre de toutes les nations. Et 5 des 6 derniers buts de Gundogan pour l’Allemagne ont été des tirs au but.

– C’est le 68e match de Coupe du monde au cours duquel l’Allemagne marque le premier but, le plus grand nombre de toutes les équipes. (Brésil – 67 – joue jeudi.)

– Le Japon n’avait jamais gagné de match en Coupe du monde en accordant le premier but (0-7-2, WLD.)

– L’Allemagne était invaincue lors de ses 21 derniers matches de Coupe du monde alors qu’elle menait à la mi-temps – 20-0-1 (WLD). Leur dernière défaite en tête à la mi-temps de la Coupe du monde remonte à la deuxième phase de groupes contre l’Autriche en 1974 sous le nom d’Allemagne de l’Ouest.

– Le but d’Asano était le dernier vainqueur du match du Japon à la Coupe du monde.

– C’était le deuxième match consécutif de l’Allemagne en Coupe du monde face à une équipe de la Confédération asiatique de football (AFC). Leur dernier match à la Coupe du monde 2018 était une défaite contre la Corée du Sud. Avant ces deux défaites consécutives, l’Allemagne n’avait jamais perdu contre une équipe de l’AFC en Coupe du monde.

– C’était la première fois que deux remplaçants marquaient pour une équipe asiatique lors d’un match de Coupe du monde.

– Le Japon a fermé en tant qu’outsider +600 au Caesars Sportsbook.

Suivant

Allemagne: C’était censé être le jeu qui a potentiellement décidé qui domine le groupe, mais après la défaite de l’Allemagne contre le Japon, ils rencontrent l’Espagne au Stade Al Bayt le 27 novembre à 22 h heure locale / 14 h HE. Un mauvais résultat signifie que l’Allemagne pourrait être éliminée plus tôt.

Japon: Le Costa Rica est le suivant pour le Japon au stade Ahmad bin Ali à partir de 13h00 heure locale / 5h00 HE, où ils pourraient faire un véritable effort pour la première place.