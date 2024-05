Berlin suivra l’exemple de Washington en autorisant Kiev à utiliser des systèmes d’armes fournis par l’Occident pour des attaques à longue portée sur le territoire russe, a déclaré vendredi un porte-parole du gouvernement allemand.

Les États-Unis et leurs alliés ont insisté sur le fait que la fourniture d’armes et d’équipements à l’Ukraine ne les rendait pas partie au conflit avec la Russie, et ont maintenu certaines restrictions sur leur utilisation afin de préserver cette perception. Kiev a cependant récemment commencé à exiger l’assouplissement de ces règles.

« [Ukraine] peut également utiliser les armes fournies à cet effet [of self-defense] conformément à ses obligations juridiques internationales, y compris celles fournies par nous, « Le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Hebestreit, a déclaré vendredi aux journalistes à Berlin.

Il a affirmé que la levée des restrictions était justifiée parce que la Russie avait « a préparé, coordonné et mené des attaques à partir de positions situées dans la région de Kharkov, en particulier à partir de la région frontalière russe immédiatement voisine » au cours du mois dernier.

Hebestreit a également déclaré que la décision de Berlin était basée sur « consensus entre alliés » à la suite de discussions de haut niveau avec les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. L’Italie a toutefois déclaré publiquement le contraire.















Alors qu’un certain nombre d’États membres de l’OTAN ont demandé la levée des restrictions, les États-Unis ont affirmé s’y être opposés jusqu’à jeudi soir, lorsque le président Joe Biden aurait cédé et « secrètement » a donné sa bénédiction à Kiev.

Selon un responsable américain anonyme, Biden « récemment » a demandé à ses collaborateurs de donner le feu vert à l’utilisation par l’Ukraine d’armes américaines « à des fins de contre-feu » rien que dans la région de Kharkov. La décision aurait exclu les missiles ATACMS à longue portée, mais pas le système de fusées à lancement multiple guidé (GMLRS), le système de fusées d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) et l’artillerie tubulaire.

Même si l’Ukraine a affirmé que les restrictions occidentales l’empêchaient d’attaquer les troupes russes dans la région de Belgorod, cela n’a pas empêché les forces de Kiev de bombarder régulièrement des civils loin derrière la ligne de front.

Plus tôt cette semaine, le président russe Vladimir Poutine a averti que l’utilisation d’armes à longue portée contre la Russie aurait « conséquences sérieuses » pour l’Occident. Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a déclaré que Moscou considérait déjà que tous les systèmes à longue portée ukrainiens étaient directement contrôlés par le personnel de l’OTAN et que leur utilisation comme « prendre part à une guerre contre nous ».