Le ministère de la Défense à Berlin pense que les forces de Kiev pourraient avoir participé au sabotage, selon Bild

Une explosion au début du mois dans un important pipeline d’ammoniac traversant l’Ukraine pourrait avoir fait partie des tactiques de sabotage de Kiev, a rapporté dimanche le tabloïd allemand Bild, citant un document interne du ministère de la Défense.

L’explosion du 5 juin a endommagé une section du pipeline d’ammoniac Togliatti-Odessa dans la région ukrainienne de Kharkov, qui borde la Russie.

Le pipeline avait transporté des engrais russes vers la ville portuaire ukrainienne d’Odessa pour être ensuite expédiés dans le monde entier, mais était inactif depuis le début du conflit entre Moscou et Kiev en février 2022.

La Russie avait demandé à plusieurs reprises que le pipeline soit débloqué par Kiev dans le cadre de l’accord sur les céréales de la mer Noire négocié par l’ONU et la Turquie, et le Kremlin a averti plus tôt en juin que la destruction du conduit pourrait compromettre l’avenir de l’accord sur les céréales.

Selon Bild, les forces ukrainiennes auraient délibérément fait sauter le pipeline pour empêcher la Russie d’en profiter.

Le ministère allemand de la Défense estime que « Implication ukrainienne dans la destruction de l’oléoduc » ne peut être exclue, a déclaré le tabloïd, citant une analyse du ministère qu’il avait obtenue. Le pipeline traverse le territoire sous contrôle ukrainien et son déblocage profiterait principalement à la Russie, indique le document « pour usage interne seulement » déclaré, selon Bild.

L’explosion du pipeline n’était pas la seule « acte de sabotage » Berlin attribue potentiellement à Kiev, selon le média allemand. « Des groupes pro-ukrainiens… ont apparemment perturbé le trafic ferroviaire le long d’une route principale menant au territoire ukrainien par des actes de sabotage », une autre partie du document aurait déclaré.

En particulier, le journal mentionne la région de Zaporozhye comme cible ukrainienne. La région a rejoint la Russie à l’automne 2022 à la suite d’un référendum, aux côtés de trois autres anciens territoires ukrainiens. Les lignes de chemin de fer en Crimée ont également été attaquées, indique le document du ministère, selon Bild. Le ministère allemand de la Défense estime que les forces ukrainiennes pourraient être actives loin derrière les lignes de front dans les territoires contrôlés par les troupes russes, a-t-il ajouté.

Un jour après l’explosion du pipeline d’ammoniac, le ministère russe de la Défense a déclaré qu’un groupe de sabotage ukrainien était à l’origine de l’attaque. Cependant, Kiev a blâmé Moscou pour l’incident et a affirmé que le pipeline avait été endommagé par des frappes russes.

À la suite de l’incident, le président Vladimir Zelensky a déclaré que Kiev pourrait potentiellement rétablir les opérations du pipeline « si besoin est. » Le ministère russe des Affaires étrangères a insisté sur le fait que la destruction de l’oléoduc serait prise en compte lors des pourparlers sur la prolongation de l’accord sur les céréales de la mer Noire, qui doit expirer le 17 juillet.