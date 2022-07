L’Allemagne sort du groupe de l’Euro 2022 en tant que principal rival de l’Angleterre pour le trophée

MILTON KEYNES, Angleterre – Il semblait qu’il y avait peu d’importance dans le match entre l’Allemagne et la Finlande samedi au stade MK Dons, à part le fait que les deux équipes aient l’occasion de se montrer. L’Allemagne s’était déjà qualifiée en tant que vainqueur du Groupe B et la Finlande était déjà éliminée, le Danemark et l’Espagne se disputant la deuxième place.

Cependant, l’Allemagne – qui est désormais désignée par beaucoup comme favorite après ses premières performances à l’Euro 2022 – aura voulu montrer à des rivaux tels que l’Angleterre qu’eux aussi peuvent fouetter but après but. Pour la Finlande, leurs yeux sont peut-être déjà tournés vers leurs éliminatoires de la Coupe du monde en septembre, où ils ne sont qu’à un point de l’Irlande pour une place en séries éliminatoires.

L’Allemagne est rapidement sortie des pièges, écrasant le but de Katriina Talaslahti avec 18 tirs en première mi-temps et dominant la possession du ballon. Cependant, tout comme leurs rivaux anglais la nuit précédente, ils n’ont réussi à convertir aucune de leurs chances jusqu’à la fin de la première mi-temps, le premier but étant passé par Sophia Kleinherne à la 39e minute.

2 Connexe

Pour le peu de possession qu’ils avaient, la Finlande a eu de belles courses dans la surface, mais une fois arrivée dans ce dernier tiers, elle a semblé perdue quant à ce qu’il fallait faire avec le ballon et a permis aux défenseurs vedettes allemands tels que Marina Hegering de les déposséder facilement. .

Beaucoup de gens (y compris cet écrivain ESPN) ont émis des doutes sur l’Allemagne avant ce tournoi. Leur bilan dans la phase de qualification était parfait, mais une défaite contre la Serbie et une certaine incertitude quant à la direction que prenait le football allemand – tant au niveau de la ligue qu’au niveau national – après des années de domination. C’était peut-être naïf, cependant, et une réflexion sur tout ce qu’on attendait de cette équipe allemande qui a l’héritage de 22 ans de domination européenne.

Bien que leur performance contre la Finlande n’ait peut-être pas été aussi florissante que la défaite 5-0 de l’Angleterre contre l’Irlande du Nord un jour plus tôt, elle était toujours contrôlée et jouée exactement comme ils le voulaient. Ils ont vu leur plus grand succès venir de la tête – l’Allemagne en tête de la compétition – et ils étaient de loin l’équipe la plus physique. La Finlande n’a eu qu’un seul tir au but tout au long du match en raison de la force de la défense allemande.

– Euro 2022 : guide quotidien de la couverture, des matches, etc.

– Chaque match Euros EN DIRECT sur ESPN : Naviguez dans le calendrier

– Besoin d’ESPN ? Commencez à diffuser maintenant

Lorsque l’on regarde où les autres équipes ont faibli en phase de groupes, il est clair que l’Allemagne a dépassé ce qu’on attendait d’elle, ce qui en fait de grands favoris pour aller jusqu’au bout et finalement rencontrer l’Angleterre en finale.

Interrogé sur leur nouvelle étiquette en tant que favoris, Kleinherne l’a qualifié de “position que nous avons méritée”.

Nicole Anyomi, au centre, célèbre le but de l’Allemagne lors de sa victoire contre la Finlande samedi pour terminer parfaitement la phase de groupes de l’Euro 2022. Sébastien Gollnow/Getty Images

En regardant les deux favoris de la phase de groupes à ce stade précoce, on a l’impression que le talent le plus brillant de l’Angleterre est pondéré vers l’avant tandis que l’Allemagne est pondérée vers l’arrière. Aucune des deux équipes n’a encaissé de but en phase de groupes, mais l’Allemagne a fait face à une opposition plus forte. La capitaine Alexandra Popp est à égalité avec le talisman anglais Beth Mead pour avoir été la seule joueuse à marquer dans chacun des matches de phase de groupes de son équipe.

“C’était un travail difficile”, a déclaré Popp après le match. “Nous étions clairement la meilleure équipe, mais vous avez un peu remarqué que l’équipe s’était relâchée aux points.”

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ SAMEDI 16 JUILLET

• Danemark contre Espagne (15 h HE)

• Finlande contre Allemagne (15 h HE) DIMANCHE 17 JUILLET

• Suède contre Portugal (12 h HE)

• Suisse contre Pays-Bas (12 h HE)

Le point d’interrogation sur cette équipe allemande est de savoir s’ils peuvent continuer à marquer des buts de la même manière que l’Angleterre. Sur les trois buts qu’ils ont marqués contre la Finlande samedi, deux étaient les premiers buts internationaux seniors pour Nicole Anyomi et Kleinherne. L’attaque de l’Angleterre, cependant, est composée de solides attaquants vétérans tels que Fran Kirby, Mead, Ellen White et même d’Alessia Russo qui, bien qu’elle soit la plus récente de l’équipe, a inscrit quatre buts en quatre matchs.

Les joueurs allemands sont prêts à relever le défi. “J’attendais la saison depuis longtemps. Maintenant, j’ai enfin eu ma chance”, a déclaré Anyomi après le match.

Alors que d’autres favoris d’avant-tournoi ont montré leur vulnérabilité en phase de groupes – par exemple, la France perd Marie-Antoinette Katoto, ou les Pays-Bas ont à peine dépassé une équipe portugaise qui n’avait pas réussi à se qualifier pour l’Euro – l’Allemagne a émergé presque aussi imparable. comme l’Angleterre.

L’entraîneur Martina Voss-Tecklenburg n’était pas d’accord avec l’idée que la victoire de ce soir était autre chose que ce que les Allemands méritaient.

– Euros 2022 : comment chaque équipe peut accéder à la phase à élimination directe

– Regardez EN DIRECT : Portugal vs Suède (dimanche, 12 h ET)

– Inscrivez-vous à ESPN : Accéder immédiatement

“Acharné? Je ne le vois pas de cette façon maintenant”, a déclaré Voss-Tecklenburg après le match. “Désolé, nous sommes là avec neuf points et avons marqué 9-0 buts et en avons encore marqué trois aujourd’hui. De plus, nous avons généré du temps de jeu pour tous les joueurs.”

Elle a également ajouté qu’il y avait beaucoup plus à sortir de cette équipe. “Nous étions dans le jeu depuis le début et nous l’avons résolu [their self doubt] sérieusement”, a-t-elle déclaré.

“Ce n’était pas brillant, mais nous avons mis beaucoup de puissance dans les attaques. Seule la dernière passe manquait et la précision – nous ne nous sommes pas récompensés pour cela. Nous avons un quart de finale difficile devant nous, mais nous ‘ “Je suis heureux d’avoir rompu le groupe avec autant de confiance. “Nous avons l’intention de jouer trois matchs de plus ici.”

Il serait insensé de négliger cette équipe allemande et ce qu’elle peut accomplir. Lent et régulier gagne souvent la course et, sans la pression d’être hôte, cela pourrait être un moment pour eux de prouver que le football allemand est toujours parmi les meilleurs.