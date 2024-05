Le chancelier Olaf Scholz a averti qu’une telle décision placerait l’OTAN en conflit direct avec la Russie.

Les propositions visant à établir une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine sont toutes « discours dangereux de la part de bellicistes » Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré ce week-end, mettant en garde contre toute escalade des actions.

Ses commentaires interviennent après que l’ancien chef de l’OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a présenté un document de dix pages avec le gouvernement ukrainien, suggérant de lier Kiev à ses partenaires de l’OTAN en mettant en place un bouclier de défense aérienne le long de la frontière occidentale du pays.

Le but d’une telle démarche serait de « protéger l’OTAN des frappes de missiles et de drones russes, mais aussi des civils et des infrastructures militaires ukrainiennes dans une zone de responsabilité bien définie à l’intérieur de l’ouest de l’Ukraine. » Cela permettrait à Kiev de déplacer ses systèmes de défense aérienne sur la ligne de front à l’est pour protéger des villes clés telles que Kharkov et Dnepr, selon le document.

Lors d’un discours de campagne pour son parti SPD lors des prochaines élections au Parlement européen, Scholz a qualifié cette idée de discours dangereux de la part de bellicistes et a exprimé sa frustration envers quiconque envisage encore de créer un parti. « zone d’exclusion aérienne » sur l’Ukraine.

Scholz a insisté sur le fait que s’il est important de continuer à soutenir Kiev, ni l’Allemagne, ni l’Europe, ni l’OTAN ne devraient devenir partie à la guerre, et qu’on ne devrait pas leur demander de le faire, car une telle évolution pourrait entraîner une « réaction imprévisible » du président russe Vladimir Poutine.















La semaine dernière, les partis d’opposition allemands se sont également prononcés en faveur de l’abattage de missiles et de drones russes au-dessus de l’Ukraine à l’aide de systèmes de défense basés en Pologne et en Roumanie. Le gouvernement Scholz a rejeté la proposition.

Le porte-parole Steffen Hebestreit a souligné que Berlin s’opposait à toute initiative visant à établir une zone d’exclusion aérienne au-dessus de toute partie de l’Ukraine qui serait contrôlée par les forces de l’OTAN. « franchir la ligne d’arrivée de la participation directe ».

Dans le même temps, la Russie a averti à plusieurs reprises que l’utilisation d’armes de l’OTAN en Ukraine, comme les avions de combat F-16 de fabrication américaine, donnerait à Moscou le droit de cibler ces systèmes partout où ils opèrent, y compris les aérodromes des pays de l’OTAN.