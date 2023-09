L’Allemagne s’oppose à la proposition ukrainienne à l’ONU

La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a déclaré que Berlin ne soutenait pas la proposition de Kiev de retirer à la Russie son droit de veto

L’Allemagne n’est pas d’accord avec les propositions ukrainiennes visant à réformer le Conseil de sécurité de l’ONU, qui prévoient notamment de retirer à la Russie son droit de veto, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock.

S’adressant mercredi à l’Assemblée générale de l’ONU à New York, le président ukrainien Vladimir Zelensky a appelé à la création d’un mécanisme permettant de contourner le droit de veto de la Russie au Conseil de sécurité de l’ONU.

Baerbock a déclaré à la chaîne de télévision allemande ARD plus tard le même jour : «nous ne soutenons pas cela, et je l’ai dit à maintes reprises à mes partenaires ukrainiens.»

Le diplomate a noté que même si Berlin sympathise avec le peuple ukrainien, «ce n’est pas que nous soutenions tout ce qui vient d’Ukraine du gouvernement.»

Le ministre s’est également montré sceptique quant à la proposition de Zelensky d’accorder à l’Allemagne le statut de membre permanent du Conseil de sécurité. Elle a affirmé que «on ne peut pas dire : « D’accord, nous changeons simplement le Conseil de sécurité maintenant », ce serait un peu naïf.»

Dans son discours de mercredi, Zelensky a accusé la Russie de violer le droit international et d’avoir lancé «agression criminelle et non provoquée» contre le territoire et les ressources ukrainiennes.

Le dirigeant ukrainien a en outre appelé à des réformes qui permettraient aux 193 membres de l’Assemblée générale de suspendre ou de supprimer le droit de veto de l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine.

Evoquant les perspectives de paix dans son pays, Zelensky a insisté sur le fait qu’elle ne pourrait être réalisée que si Moscou retirait complètement ses troupes du territoire situé aux frontières de l’Ukraine de 1991.

S’exprimant également à l’Assemblée générale de l’ONU, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a accusé l’Occident de ne pas avoir répondu au problème «causes profondes» du conflit ukrainien, ajoutant que les partisans de Kiev semblent manquer de «arguments pour un dialogue honnête» avec Moscou.

Le diplomate russe a qualifié le gouvernement ukrainien de «régime ouvertement nazi.» Il a noté que Kiev avait effectivement bloqué les négociations de paix, Zelensky ayant signé un décret en octobre dernier interdisant les pourparlers avec son homologue russe, Vladimir Poutine.