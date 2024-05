Berlin envisage de créer un « bouclier antimissile » sur l’Ukraine, comme l’a demandé Vladimir Zelensky, est un pas de trop, a déclaré lundi le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Hebestreit.

S’adressant au New York Times la semaine dernière, le dirigeant ukrainien a affirmé que les pays de l’OTAN devraient abattre les missiles russes depuis leur propre territoire, tout comme les États-Unis et le Royaume-Uni l’ont fait avec les missiles et drones iraniens dirigés vers Israël.

« De notre point de vue, cela signifierait une implication directe dans ce conflit. Et c’est quelque chose que nous ne visons pas. » Hebestreit a déclaré aux journalistes à Berlin.

Ses commentaires interviennent deux jours après que le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a également rejeté cette idée, déclarant au journal allemand Welt am Sonntag que le bloc dirigé par les États-Unis « ne fera pas partie du conflit ».

Stoltenberg a insisté sur le fait que « Il n'est pas prévu d'envoyer des troupes de l'OTAN en Ukraine ni d'étendre le bouclier de défense aérienne de l'OTAN à l'Ukraine. »















Au lieu de cela, le chef du bloc dirigé par les États-Unis a proposé d’accepter une autre demande de Zelensky, à savoir lever les prétendues restrictions sur l’utilisation des armes fournies par l’OTAN sur ce qu’il considère comme le sol russe. Certains membres du bloc se sont toutefois déjà opposés à cette idée.

Hebestreit a éludé la question de savoir si Kiev avait donné à Berlin l’assurance qu’elle ne frapperait pas le territoire russe avec des armes fournies par l’Allemagne, affirmant que de tels arrangements étaient « sous réserve de confidentialité ».

L’OTAN s’est également engagée à envoyer à Kiev toujours plus d’armes, de munitions et d’équipements, alors même que ses stocks s’épuisent. Stoltenberg a lancé un plan quinquennal visant à fournir à l’Ukraine une aide militaire de 100 milliards d’euros (108 milliards de dollars), mais certains membres du bloc auraient des inquiétudes quant à la provenance de cet argent.

Moscou a averti à plusieurs reprises que de telles livraisons ne feraient que prolonger les combats, sans en modifier l’issue, et augmenteraient le risque d’une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN.