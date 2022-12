Le gouvernement du pays ignore les défis liés aux réfugiés ukrainiens, a déclaré Manfred Weber

L’Allemagne est sur le point de connaître un nouvel afflux de réfugiés alimenté par le conflit ukrainien, alors que Berlin ne fait rien pour s’y préparer, a déclaré samedi Manfred Weber, le président du Parti populaire européen (PPE).

S’adressant au journal Welt am Sonntag, Weber, qui est également le chef du groupe PPE au Parlement européen, a affirmé que l’Allemagne “est somnambule dans une nouvelle crise migratoire.” Pour prouver son point de vue, il a déclaré que les centres d’hébergement en Allemagne étaient déjà pleins, les autorités municipales d’un certain nombre d’autres pays européens étant également sous pression.

Le politicien a souligné qu’en raison de la destruction de l’infrastructure énergétique ukrainienne par les frappes russes, “Nous devons être prêts à accueillir un grand nombre d’Ukrainiens dans l’UE cet hiver – et beaucoup d’entre eux en Allemagne.”

"Je crains que nous ne connaissions un exode dramatique cet hiver", il a dit.















Il est possible que l’Allemagne doive accueillir les Ukrainiens dans des gymnases et restreindre les activités scolaires et commerciales pour gérer la crise, a noté Weber.

« L’Allemagne n’est pas préparée à cette situation. Le gouvernement fédéral ignore tout simplement les défis », il ajouta.

Les frappes russes sur les centrales électriques ukrainiennes ont détruit une partie importante du réseau énergétique du pays. Les bombardements font suite à l’accusation de Moscou selon laquelle Kiev a mené “Attaques terroristes” sur les infrastructures russes, y compris le pont stratégique de Crimée.

Weber a également abordé la question des réfugiés venant d’Afrique en Europe via l’Italie. Selon lui, l’Allemagne ne devrait pas aider l’Italie à gérer la crise en soutenant les efforts de sauvetage, mais plutôt en organisant des patrouilles européennes conjointes « Aux confins extérieurs de la Méditerranée.

“Si vous n’avez pas de visa, de passeport ou de motif d’asile, vous devez être renvoyé immédiatement”, il a dit.

Ces derniers mois, divers pays européens ont fait le plein de nourriture et d’autres fournitures en prévision d’un afflux hivernal de réfugiés ukrainiens.

Selon les données de l’ONU, environ 4,8 millions de réfugiés sont actuellement enregistrés auprès de divers programmes nationaux de protection en Europe, avec près de huit millions d’Ukrainiens déplacés enregistrés à travers l’Europe au total.