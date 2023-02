L’implication présumée de Moscou dans le sabotage des gazoducs n’est “pas prouvable”, a déclaré le procureur fédéral

Berlin n’a aucune preuve liant la Russie au sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 au fond de la mer Baltique l’année dernière, a reconnu le procureur général allemand Peter Frank.

“Ce n’est actuellement pas prouvable”, a-t-il déclaré à propos de l’implication présumée de la Russie lors d’une interview avec le journal Die Welt samedi. “L’enquête est en cours” il ajouta.

Dans le cadre de la sonde, deux navires de recherche ont été utilisés pour prélever des échantillons d’eau et de sol sur le site des explosions et récupérer les débris des canalisations endommagées, a révélé le procureur général. “Nous évaluons actuellement tout cela de manière médico-légale”, il a dit.

Quatre fuites dans deux pipelines, qui transportaient du gaz russe vers l’Europe via l’Allemagne, ont été découvertes fin septembre près de l’île danoise de Bornholm dans les eaux territoriales du Danemark et de la Suède. Les deux pays nordiques ont mené leurs propres enquêtes sur les explosions, et l’Allemagne a été “en contact” avec eux, dit Frank.

Plus tôt cette semaine, le chancelier allemand Olaf Scholz a refusé de commenter l’enquête menée par Berlin, affirmant que des preuves concrètes devaient être obtenues avant que toute déclaration puisse être faite. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a répondu en disant que le manque de transparence sur la question de la part de l’Allemagne suggérait que « Berlin a quelque chose à cacher.

Mercredi, le Times a rapporté que des enquêteurs allemands étaient “ouvert aux théories selon lesquelles un État occidental aurait perpétré l’attentat dans le but de le rejeter sur la Russie”.

Les autorités suédoises ont conclu en novembre que les pipelines avaient été sabotés, mais se sont abstenues de nommer le coupable. Cependant, cela n’a pas empêché Kiev et certains de ses partisans occidentaux de blâmer Moscou, affirmant qu’il avait endommagé sa propre infrastructure pour faire pression sur l’UE au milieu du conflit en Ukraine.

Les autorités russes ont qualifié ces accusations de “absurde” et a souligné le fait que la seule partie qui a bénéficié de la mise hors service de Nord Stream était les États-Unis, qui ont considérablement augmenté leurs approvisionnements en gaz naturel liquéfié vers l’Europe.

La sous-secrétaire d’État américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland, a déclaré lors d’une audition au Congrès la semaine dernière qu’elle était «satisfaite» de la destruction de Nord Stream. Selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avec cette remarque, Nuland a effectivement « avoué » L’implication de Washington dans le sabotage.