Une tempête de neige et des vents violents ont frappé le nord et l’ouest de l’Allemagne dimanche, obligeant les trains à annuler leurs voyages et entraînant des centaines d’accidents de la route. La police a déclaré que 28 personnes avaient été blessées sur des routes verglacées.

Le service météorologique allemand DWD a exhorté les gens à rester chez eux et les autorités ont amené des sans-abri dans des abris chauds au milieu des températures inférieures à zéro.

L’opérateur ferroviaire national Deutsche Bahn a déclaré que les principales liaisons ferroviaires entre Hambourg et Hanovre, Berlin et l’ouest avaient été annulées en raison de l’accumulation de congères sur les voies ferrées et les lignes électriques. Certaines liaisons ferroviaires dans l’est ont également été annulées, bien que la majeure partie de la neige soit tombée dans le nord-ouest.

12 pouces de neige

La police de l’État de Rhénanie du Nord-Westphalie, dans l’ouest du pays, a déclaré dimanche matin avoir dénombré 222 accidents dus aux mauvaises conditions météorologiques depuis samedi après-midi. Ils ont déclaré que deux personnes parmi les 28 avaient été gravement blessées.

Dans la ville occidentale de Münster, parmi les endroits les plus durement touchés, il y avait tellement de neige dans les rues que les ambulances ne pouvaient plus conduire et tous les transports publics ont été fermés. Plus de 30 centimètres (presque 12 pouces) de neige étaient tombés, s’entassant jusqu’à 1 mètre (plus de 3 pieds) dans certaines parties, et davantage de neige devrait tomber dimanche.

À Wuppertal, dans l’ouest de l’Allemagne, les pompiers ont dû sauver six passagers du célèbre chemin de fer surélevé de la ville après qu’un train a cessé de circuler en raison des conditions glaciales. Ils ont dû monter sur des échelles pour atteindre les personnes dans le train et les aider à descendre au sol, a rapporté Dpa.

Les autorités municipales de la ville de Hagen, dans l’ouest du pays, ont marché dans les rues la nuit, réveillant les sans-abri dormant à l’extérieur et les emmenant dans des abris, a rapporté l’agence de presse allemande dpa. À Berlin, le plus grand abri de la capitale, une ville de tentes à la périphérie, a été nettoyé tôt samedi pour éviter que les gens ne meurent de froid à des températures inférieures à zéro.

Printemps

Alors que l’ouest du pays gelait, le sud de l’Allemagne a connu des températures douces et printanières.

Le climat inhabituel et la différence de température ont été causés par un vortex polaire poussant l’air glacé de l’Arctique vers le nord de l’Allemagne, tout comme un front de basse pression apporte un temps humide et chaud du sud-ouest, a déclaré le DWD.

Aux Pays-Bas, la neige a recouvert une grande partie du pays, obligeant le gouvernement à annuler une réunion de crise hebdomadaire pour discuter de la pandémie de coronavirus. Les services de train ont été suspendus et l’aéroport de Schiphol à Amsterdam a averti les passagers d’une possible annulation de vol.

Le diffuseur national NOS a montré des images d’une bataille de boules de neige tôt le matin impliquant des habitants et la police sur la place centrale du Dam à Amsterdam.