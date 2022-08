Kiev pourrait encore avoir besoin de nouvelles armes lourdes l’été prochain, suggère la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie pourrait “pourrait durer des années”, mais Berlin continuera à soutenir Kiev jusqu’au bout, a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock.

“Malheureusement, nous devons supposer que l’Ukraine aura encore besoin de nouvelles armes lourdes de ses amis l’été prochain”, Baerbock a déclaré dimanche au tabloïd Bild.

“L’Ukraine défend aussi notre liberté, notre paix”, a déclaré le ministre, ajoutant que Berlin soutiendrait Kiev “financièrement et militairement – et aussi longtemps que nécessaire, point final !”

L’engagement de Baerbock intervient malgré son aveu plus tôt cette semaine que l’armée allemande est confrontée à un “déficit absolu” de matériel, en raison des expéditions d’armes vers l’Ukraine.

Jusqu’à présent, Berlin a fourni des pièces d’artillerie, des roquettes à l’épaule et des canons automoteurs antiaériens à l’Ukraine. Néanmoins, le chancelier allemand Olaf Scholz a fait l’objet de critiques tout au long des six mois du conflit, pour son apparente réticence à envoyer des armes plus sophistiquées à Kiev.

Baerbock a déclaré mercredi que le système de missile anti-aérien allemand Iris-T serait envoyé en Ukraine dans les semaines à venir et que d’autres livraisons devraient être attendues d’ici la fin de l’année.

Dans son entretien avec Bild, la diplomate s’est engagée à « amortir les déséquilibres sociaux résultant des prix élevés de l’énergie » en Allemagne, causée par une baisse des livraisons de gaz russe à l’Europe, sur fond de sanctions contre Moscou.

Baerbock a également défendu la revendication de l’Ukraine sur la Crimée, qui a voté à une écrasante majorité pour la réunification avec la Russie lors d’un référendum en 2014.

« La Crimée appartient aussi à l’Ukraine. Le monde n’a jamais reconnu l’annexion de 2014, qui était contraire au droit international”, a-t-il ajouté. a déclaré le politicien du parti vert.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.