L’Allemagne “s’en sortira cet hiver” selon Scholz

Le chancelier Scholz veut dépouiller les fournisseurs d’énergie des “bénéfices excédentaires” pour aider les gens

Berlin a déjà réalisé plusieurs “des décisions opportunes” pour éviter une crise hivernale et le gouvernement allemand est prêt à redoubler d’efforts et “changer les règles du marché” pour protéger les citoyens et les entreprises de la flambée des coûts de l’énergie, a déclaré dimanche le chancelier Olaf Scholz, en présentant une nouvelle enveloppe de 65 milliards d’euros “soulagement de l’inflation” planifier.

“Nous passerons cet hiver” Scholz a rassuré la nation lors d’une conférence de presse dimanche. “L’Allemagne est solidaire dans une période difficile.”

Scholz a dit qu’il est “très conscient” que de nombreux Allemands sont aux prises avec la hausse des prix et que le gouvernement “prend ces préoccupations très, très au sérieux.”

La troisième série de mesures d’aide annoncée dimanche est estimée à environ 65 milliards d’euros et comprend un paiement unique de 300 € aux retraités allemands et un paiement plus modeste de 200 € aux étudiants. Le gouvernement souhaite également étendre le programme d’aides au logement de l’État de 700 000 à 2 millions de personnes et réduire les cotisations sociales pour ceux dont le revenu mensuel est inférieur à 2 000 €.

Afin de financer les nouvelles initiatives, qui, avec les deux plans de secours précédents, s’élèveraient à quelque 95 milliards d’euros, Scholz cherche à puiser dans “bénéfices excessifs” des fournisseurs d’énergie allemands. Le gouvernement veut introduire un plafond de prix pour les fournisseurs qui produisent de l’électricité à partir de sources telles que le charbon, l’éolien, le solaire et qui n’ont pas à payer le gaz naturel coûteux – mais profitent de la flambée des prix de l’électricité.

“Nous sommes fermement déterminés à modifier les règles du marché de manière à ce que de tels bénéfices exceptionnels ne se produisent plus, ou qu’ils soient écrémés”, a promis la chancelière social-démocrate.

LIRE LA SUITE: L’Allemagne se comporte comme “l’ennemi” de la Russie (Medvedev)

L’Allemagne, qui dépend fortement des importations énergétiques russes pour répondre à ses besoins, a vu les prix de l’énergie monter en flèche, les approvisionnements en gaz naturel russe ayant été considérablement réduits au cours des derniers mois. Alors que Moscou reproche aux sanctions occidentales d’entraver l’entretien régulier des équipements de pompage de gaz, Scholz a affirmé dimanche que la Russie ne pouvait plus être considérée comme un fournisseur d’énergie fiable. L’ancien président russe Dmitri Medvedev a répondu en accusant Berlin de mener une “guerre hybride” contre Moscou.

En août, l’inflation allemande a atteint 7,9 %. La flambée des prix de l’énergie devrait le faire grimper d’environ 10 % en Allemagne et dans la zone euro d’ici la fin de 2022, le plus élevé depuis des décennies.