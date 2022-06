L’Allemagne se tourne vers le charbon alors que la Russie limite l’approvisionnement en gaz

L’Allemagne a déclaré que la détérioration de la situation du marché du gaz signifie que la plus grande économie d’Europe doit limiter l’utilisation du gaz naturel pour la production d’électricité et brûler plus de charbon pendant une « période de transition ».

Le ministre de l’Economie, Robert Habeck, a averti dimanche que la situation allait être « vraiment tendue en hiver » sans mesures de précaution pour éviter une pénurie d’approvisionnement.

En conséquence, l’Allemagne cherchera à compenser une réduction de l’approvisionnement en gaz russe en augmentant la combustion du charbon – le combustible fossile le plus intensif en carbone en termes d’émissions et donc l’objectif de remplacement le plus important dans la transition vers des alternatives renouvelables.

« C’est amer, mais il est presque nécessaire dans cette situation de réduire la consommation de gaz. Nous devons et nous ferons tout ce que nous pouvons pour stocker le plus de gaz possible en été et en automne », a déclaré Habeck du Parti vert dans un communiqué, selon un Traduction.

« Les réservoirs de stockage de gaz doivent être pleins en hiver. C’est la priorité absolue », a-t-il ajouté.

Cela survient peu de temps après qu’un avertissement inquiétant du géant russe de l’énergie, Gazprom, a exacerbé les craintes d’une interruption totale de l’approvisionnement de l’Union européenne.

Gazprom a déclaré la semaine dernière qu’il avait encore limité ses approvisionnements via le gazoduc Nord Stream 1 qui relie la Russie à l’Allemagne sous la mer Baltique.