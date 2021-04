Des couronnes ont été déposées dimanche au tristement célèbre camp de concentration nazi de Buchenwald, 76 ans après sa libération par les alliés.

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a assisté à la cérémonie, mais les survivants ne pouvaient pas être là en raison des restrictions COVID.

Le président a résumé les atrocités commises à Buchenwald et dans d’autres camps sous le Troisième Reich.

« Avec son grand nombre de groupes de victimes, Buchenwald représente toute la barbarie du nationalisme agressif des nazis à l’extérieur, la dictature et l’oppression à l’intérieur, et Völkisch pensait », a-t-il déclaré. « Buchenwald représente l’idéologie raciale, la torture, le meurtre et l’extermination. »

Les survivants de Buchenwald et d’autres camps ont été invités à participer à la cérémonie en ligne.

Alex Hacker, qui était prisonnier au camp de concentration de Mittelbau-Dora, a déclaré: « Nous, les survivants, nous disparaissons, mais j’espère que ce processus de mémoire se poursuivra, peut-être avec l’aide de nos enfants et petits-enfants. Le monde a besoin d’éducation et rappels, s’il vous plaît, continuez votre bon travail. «