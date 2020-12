L’Allemagne a été largement reconnue pour son succès dans l’arrêt de la propagation du virus au printemps grâce à une approche agressive informée par la science et réalisée grâce à la recherche des contacts, à des tests précoces et agressifs et à des restrictions coordonnées à l’échelle nationale. Mais depuis lors, le pays a trébuché gravement, laissant s’instaurer un faux sentiment de complaisance. Les dirigeants des 16 États allemands – responsables de la mise en œuvre de la politique de santé publique – se sont également opposés aux appels du chancelier et des experts médicaux pour un autre lock-out. tomber.

À partir de mercredi, les magasins non essentiels, les écoles et les coiffeurs seront tenus de fermer et les entreprises seront encouragées à offrir aux employés des vacances prolongées ou à leur permettre de travailler à domicile. Le nombre de personnes autorisées à se réunir en privé – y compris à Noël – sera également resserré. Les célébrations du Nouvel An en plein air seront pratiquement interdites, la vente de feux d’artifice et les rassemblements en public étant tous deux interdits.

BERLIN – Les Allemands seront contraints à un verrouillage strict à Noël, après que des semaines de restrictions plus légères à la vie publique n’aient pas réussi à ralentir la propagation du coronavirus, entraînant un nombre record de nouvelles infections et de décès, a annoncé dimanche la chancelière Angela Merkel.

Fin septembre, Mme Merkel a averti que si l’Allemagne ne prenait pas des mesures plus radicales, le nombre de nouvelles infections pourrait atteindre 19 000 par jour. Environ un mois plus tard, l’avertissement de la chancelière s’est produit alors que le pays a connu plus de 21 500 nouvelles infections en 24 heures.

Au lieu de s’aligner sur d’autres pays européens – dont la Grande-Bretagne, la France et l’Irlande – qui ont imposé des restrictions strictes alors que leur nombre augmentait cet automne, les gouverneurs allemands se sont disputés sur jusqu’où les réglementations devraient être autorisées. Le résultat a été une série de mesures plus flexibles et plus douces à l’échelle nationale – nommées « Voyant de verrouillage » par les médias d’information allemands – qui ont fermé les bars, les restaurants, les théâtres et les cinémas, mais ont permis à de petits groupes de personnes de se rencontrer et ont laissé les magasins, écoles et hôtels non essentiels ouverts.

Le but était de réduire les contacts sociaux de 75%, a déclaré Mme Merkel lors de leur annonce fin octobre. Mais avec de plus en plus de gens qui s’aventurent faire des achats de Noël et des gens se rassemblant sur des stands extérieurs pour acheter des choses comme le vin chaud qui est un rituel saisonnier, une réduction de seulement 40% a été obtenue, a déclaré Mme Merkel dimanche.

« Le » lockdown light « a eu un effet, mais ce n’était pas suffisant », a déclaré Markus Söder, gouverneur de Bavière. «La situation est hors de contrôle.»