Le ministre de la Défense Boris Pistorius a annoncé plus tôt qu’une brigade forte de 4 000 hommes serait créée en Lituanie l’année prochaine

L’Allemagne et la Lituanie travaillent à l’élaboration d’une feuille de route pour le déploiement d’une brigade de soldats allemands dans l’État balte, a annoncé lundi le ministre de la Défense Boris Pistorius dans une interview accordée au journal ERR.

Le ministre a annoncé il y a quelques semaines que Berlin prévoyait d’envoyer jusqu’à 4 000 soldats en Lituanie, qui abrite déjà environ 1 500 soldats allemands dans le cadre d’un groupement tactique de l’OTAN.

Dans une récente interview, il a expliqué que cette décision avait été prise afin de montrer « solidarité et responsabilité dans l’aile Est.»

Pistorius a déclaré qu’il y avait encore beaucoup à faire avant que les soldats puissent être déployés, mais a déclaré que l’Allemagne et la Lituanie espéraient avoir une feuille de route et une idée claire de la manière de procéder d’ici fin novembre ou début décembre.

« Par exemple, les infrastructures. Nous avons besoin de casernes, d’entrepôts, de zones d’entraînement, ainsi que d’infrastructures civiles pour les familles des militaires. C’est un défi de taille pour la Lituanie, mais aussi pour nous. C’est une situation sans précédent pour la Bundeswehr allemande. Nous n’avons jamais procédé ainsi, en déployant une brigade entière à l’étranger », a déclaré le ministre, ajoutant que l’Allemagne espère voir la brigade créée d’ici la fin 2024.

Pistorius a souligné que les soldats allemands qui se rendent en Lituanie dans le cadre de cette unité doivent le faire volontairement et que Berlin doit trouver un moyen de persuader les militaires et leurs familles d’aller vivre dans un autre pays. L’Allemagne envisage de s’inspirer de l’expérience des États-Unis et du Royaume-Uni pour déterminer comment créer les conditions nécessaires, a déclaré le ministre.

En réponse à une question sur la façon dont Berlin perçoit la Russie, il a déclaré que la Russie était « une menace temporaire » mais il n’a pas précisé si cela pourrait changer dans un avenir proche. « Ce serait comme regarder dans une boule de cristal » dit-il, ajoutant que ce serait probablement ainsi « au moins pour les prochaines années. »

En juin, l’Allemagne a signé sa toute première stratégie de sécurité nationale qui, citant le conflit en Ukraine, décrivait la Russie comme le « la plus grande menace pour la paix et la sécurité dans la zone euro-atlantique » et une force qui représente un risque pour l’ordre régional et mondial.

Moscou, à son tour, a souligné à plusieurs reprises que ce sont les aspirations hégémoniques de l’Occident et son désir de saper la Russie qui ont finalement conduit au conflit en Ukraine, ainsi qu’à la crise dans les relations entre la Russie, les États-Unis et l’UE.