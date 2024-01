L’Allemagne se prépare à ce que la Russie déclenche la Troisième Guerre mondiale

Nouvelles





L’Europe se prépare à ce que le président russe Vladimir Poutine étende la guerre de son pays en Ukraine et attaque les pays alliés de l’OTAN l’année prochaine, révèlent des documents divulgués par le journal allemand BILD.

Selon le média – qui a obtenu les informations militaires classifiées du ministère allemand de la Défense – les forces armées du pays se préparent à une attaque russe « hybride » en Europe de l’Est.

Le journal détaille comment plusieurs scénarios potentiellement alarmants pourraient se dérouler dans les mois à venir.

Un de ces scénarios, baptisé « Alliance Défense 2025 », débuterait en février prochain, avec la Russie mobilisant 200 000 soldats supplémentaires.

Enhardie par le tarissement du soutien financier occidental à l’Ukraine, la Russie lancerait alors une « offensive de printemps » massive contre les forces armées ukrainiennes.

Le scénario potentiel décrit comment la Russie pourrait commencer à mener une guerre dans les pays baltes d’ici juillet en utilisant de « graves cyberattaques », tout en attisant le mécontentement des ressortissants russes en Estonie, en Lettonie et en Lituanie.

D’ici septembre, ces affrontements, selon les documents classifiés, pourraient alors être utilisés par la Russie comme une impulsion pour déclencher « Zapad 2024 », un « exercice » militaire à grande échelle qui rassemblerait quelque 50 000 soldats russes dans l’ouest du pays et en Biélorussie. .

Le président russe Vladimir Poutine pourrait se préparer à une attaque contre les alliés de l’OTAN l’année prochaine, ce qui a révélé des documents du ministère allemand de la Défense décrivant plusieurs scénarios. Getty Images

À partir de là, décrit le scénario, la Russie pourrait déplacer des troupes et des missiles à moyenne portée vers Kaliningrad, un territoire russe de 86 milles carrés coincé entre la Lituanie et la Pologne, toutes deux membres de l’OTAN.

Selon les documents, la Russie pourrait bombarder la région avec de la propagande avertissant d’une attaque imminente des forces de l’OTAN, dans le but ultime de conquérir une zone connue sous le nom de Suwalki Gap, un étroit couloir polono-lituanien situé entre la Biélorussie et Kaliningrad.

D’ici décembre, selon l’intrigue – un scénario du pire – la Russie pourrait alors profiter de la période de transition qui a suivi l’élection présidentielle américaine et utiliser la propagande, proclamant des « conflits frontaliers » fictifs ou des « émeutes avec de nombreux morts » pour inciter à la violence. dans la région de Suwalki Gap et semer le trouble, rapporte BILD.

Selon les documents, un élément clé du plan pourrait consister à capitaliser sur le soutien occidental hésitant à l’Ukraine pour lancer une « offensive de printemps » massive dans le pays. PISCINE/AFP via Getty Images

À la suite d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU en janvier 2025, la Russie pourrait alors accuser à tort les alliés occidentaux de comploter contre le régime de Poutine, ce qu’elle pourrait ensuite utiliser pour rallier des troupes en Biélorussie et dans les pays baltes d’ici mars 2025.

Le document divulgué indique que dans ce scénario, 30 000 soldats allemands seraient déployés pour la défense, tandis qu’environ 70 000 forces russes se seraient rassemblées en Biélorussie. D’ici mai 2025, cette intensification pourrait inciter l’OTAN à adopter des « mesures de dissuasion crédibles » pour empêcher une nouvelle incursion russe, qui se traduirait par un combat entre les troupes occidentales et les forces russes.

Poutine et les responsables russes ont nié à plusieurs reprises toute escalade du conflit ukrainien au-delà des frontières du pays. Alors que les plans obtenus par BILD constituent un scénario potentiel préparé par des généraux de l’armée allemande, les alliés européens prennent la menace russe au sérieux et se préparent en conséquence.

Lors de la dernière guerre entre la Russie et l’Ukraine, qui a débuté en février 2022, on estime qu’environ un demi-million de soldats ukrainiens et russes ont été tués ou blessés. REUTERS

La semaine dernière, le ministre suédois de la Défense civile, Carl-Oskar Bohlin, invité par l’OTAN, a déclaré lors d’une conférence sur le thème « Peuple et défense » qu’une guerre en Suède était possible. Ce sentiment a été immédiatement repris par le commandant en chef militaire du pays, Micael Bydén, qui a déclaré : « Nous devons nous préparer autant que possible, à tous les niveaux et dans l’ensemble de la société ». CNBC a écrit.

Les responsables du ministère allemand de la Défense n’ont pas abordé les scénarios spécifiques présentés dans le document, mais ont déclaré à BILD : « Je peux vous dire que l’examen de différents scénarios, même s’ils sont extrêmement improbables, fait partie des activités militaires quotidiennes, notamment en matière d’entraînement. »











