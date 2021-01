Par Andreas Rinke et Christian Rüttger

BERLIN, 3 janvier (Reuters) – L’Allemagne est susceptible de prolonger un verrouillage national au-delà du 10 janvier pour réduire les taux d’infection à coronavirus qui sont toujours élevés et font peser d’énormes pressions sur les hôpitaux et les agents de santé, ont déclaré des politiciens ce week-end.

La chancelière Angela Merkel et les dirigeants régionaux devraient accepter de prolonger les restrictions lorsqu’ils se réuniront mardi. On ne sait pas encore combien de temps durera l’extension.

« Les chiffres sont encore trop élevés, nous devrons donc prolonger les restrictions », a déclaré samedi soir le ministre de la Santé Jens Spahn, à la télévision RTL.

Les taux d’infection devaient être réduits de manière durable, a déclaré Spahn, ajoutant: « C’est mieux que de se relâcher trop tôt et ensuite, peut-être en aussi peu que quelques semaines, face à des questions nouvelles et difficiles.

L’Allemagne a imposé des restrictions sociales plus strictes avant Noël, notamment la fermeture de restaurants et de la plupart des magasins. Malgré cela, les infections ont continué d’augmenter et le nombre de morts a atteint plus de 1 000 personnes certains jours.

Les taux d’infection sur sept jours sont actuellement de 140 pour 100 000 habitants – bien au-dessus de l’objectif de 50 qui, selon les politiciens, serait suffisamment sûr pour atténuer les freins.

Avec une nouvelle variante de coronavirus plus infectieuse en circulation, certains politiciens et dirigeants de la santé demandent que les restrictions ne soient levées que lorsque le taux sur sept jours tombe à 25.

« Nous ne verrons que la semaine prochaine dans les hôpitaux à quel point Noël a contribué à la propagation du COVID-19 – l’effet du Nouvel An ne viendra que plus tard », a déclaré Uwe Janssens, chef d’un groupe représentant les médecins de soins intensifs, au Rheinische Post.

Les responsables des 16 États allemands ont convenu d’une conférence téléphonique samedi pour étendre les restrictions, a rapporté le Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Mais il y avait un désaccord sur la durée de maintien des mesures en vigueur. Certains États plus durement touchés ont appelé à une prolongation de trois semaines et à la fermeture des écoles, tandis que d’autres ont préféré une prolongation de deux semaines.

L’Institut Robert Koch, l’agence de coordination de la réponse à la pandémie de l’Allemagne, a signalé dimanche 10 315 nouveaux cas confirmés et 312 décès, portant le nombre total de décès à 34 272. (Écrit par Douglas Busvine édité par Frances Kerry)