L’Allemagne s’apprête à légaliser le cannabis récréatif

L’Allemagne a annoncé mercredi son intention de légaliser le cannabis à des fins récréatives. Selon le ministre de la Santé du pays, cette décision ferait de l’Allemagne le “projet de légalisation du cannabis le plus libéral d’Europe”, mais aussi son “marché le plus étroitement réglementé”. Présentant mercredi au cabinet allemand un document fondamental détaillé présentant une liste de réglementations, le ministre de la Santé, Karl Lauterbach, a déclaré que la légalisation du cannabis était nécessaire pour mettre fin à la “lutte infructueuse contre la criminalité liée à la drogue” de l’Allemagne et à son marché noir florissant. L’objectif du changement est de réduire la consommation, notamment chez les jeunes, a-t-il a dit dans un tweet.

Dans le cadre des nouveaux plans du gouvernement, le cannabis et le THC ne seront plus classés comme stupéfiants. Les substances pourront être produites, fournies et distribuées aux personnes de 18 ans ou plus, dans un environnement agréé et réglementé par le gouvernement – ​​y compris les magasins spécialisés et, « si nécessaire », les pharmacies. Les adultes peuvent posséder 20 à 30 grammes de cannabis récréatif, aussi bien en privé qu’en public.

Et les Allemands pourront cultiver leur propre cannabis, dans une certaine mesure.

« La politique du médicament doit être renouvelée. Nous voulons réformer la consommation de cannabis du point de vue de la santé », a déclaré le document sur les principales questions du gouvernement. Lauterbach a déclaré que 4 millions de personnes en Allemagne avaient consommé du cannabis l’année dernière, dont un quart avaient entre 18 et 24 ans.

Les réglementations ont été élaborées après des “échanges intensifs” avec des experts, des groupes d’intérêt et le commissaire allemand à la politique en matière de drogues et de toxicomanie, note le journal. La légalisation contrôlée vise à freiner le marché noir et à améliorer la protection de la santé des utilisateurs, en particulier les plus jeunes, a-t-il ajouté.

L’Allemagne prévoit également d’imposer une «taxe sur le cannabis» et une limite supérieure potentielle de teneur en THC pour les adultes de moins de 21 ans. La publicité pour le cannabis sera totalement interdite et un emballage extérieur neutre sera requis.

Il n’y a pas de calendrier défini pour le plan, et le projet de règles doit encore être évalué par la Commission européenne et transformé en loi. La marijuana médicale, dans des circonstances limitées, est légale en Allemagne depuis 2017.

Lauterbach, des sociaux-démocrates au pouvoir, a déclaré dans sa présentation qu’il avait testé le cannabis. « Je peux seulement dire que je l’ai réellement essayé. J’ai également rendu cela public », a-t-il a dit tout en présentant le règlement. “Cependant, je ne suis pas un utilisateur et je ne bénéficierais pas non plus de cette réglementation, car je ne l’ai prise que pour voir à quoi cela ressemble.

Réagissant à l’annonce, la société de cannabis basée à Berlin, le groupe Sanity, a déclaré dans un communiqué que la proposition du gouvernement allemand contenait “des approches intéressantes et des cadres fructueux”, mais également certains aspects méritant d’être critiqués.

Une interdiction totale de la publicité n’est pas propice à l’éducation et à la déstigmatisation de la drogue, a déclaré le PDG de Sanity Group, Finn Hansel. “Un tout nouveau marché légal se développe dans lequel les consommateurs doivent s’orienter de manière responsable”, a-t-il ajouté.

Il a également appelé à la restriction des importations, affirmant que la demande nationale ne pourra pas être satisfaite par la seule production allemande.

Soulignant la règle du gouvernement selon laquelle les produits comestibles ne seront pas autorisés dans un premier temps, il a déclaré qu ‘”en restreignant les formes posologiques, vous donnez au marché illicite une passerelle pour offrir plus de produits comestibles à l’avenir”.