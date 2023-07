L’Allemagne saisit des voitures privées russes – RBK – RT World News

Les autorités douanières auraient saisi plusieurs véhicules, citant les sanctions de l’UE contre Moscou

Les douaniers allemands ont saisi plusieurs voitures avec des plaques d’immatriculation russes, citant les sanctions de l’UE contre Moscou, a rapporté la RBK russe. Les experts juridiques qui se sont entretenus avec le média ont suggéré que les autorités avaient mal interprété les mesures punitives du bloc.

Dans un article publié dimanche, RBK a cité le cas du ressortissant russe Ivan Koval, qui réside en Allemagne. Koval a raconté comment sa voiture avait été saisie le 1er juin, les douaniers expliquant que « A partir d’octobre 2022, l’entrée de voitures avec des plaques d’immatriculation russes dans l’UE est interdite. »

Lorsqu’il a fait valoir qu’il n’était pas responsable des actions de la Russie en Ukraine, le Russe a été informé que l’interdiction s’appliquait à tous ces véhicules sans exception.

Après avoir lu la législation en anglais et en allemand, Koval a commencé à soupçonner que le fait qu’un seul verbe soit utilisé en allemand pour désigner « importer » et « apporter » ainsi que « exporter » et « sortir » jouait un rôle . Il a également noté qu’il n’avait aucun problème à conduire son véhicule en Lettonie, en Lituanie et en Pologne. Koval a supposé que les responsables allemands avaient simplement commis une erreur en interprétant littéralement les règlements.

Le média russe Fontanka a rapporté plus tôt qu’une famille russe voyageant en voiture à travers l’Europe s’était retrouvée dans une situation similaire. Leur voiture aurait été saisie dans les environs de Hambourg alors qu’elle se rendait en Finlande.

Interrogé par le média russe TASS, le service des douanes allemand a insisté sur le fait qu’un certain nombre de marchandises, dont des voitures, sont « interdit d’être directement ou indirectement acheté, introduit dans l’UE et transité ».















L’avocat russe Sergey Glandin a déclaré à RBK que ces affaires semblent être enracinées dans une profonde mauvaise interprétation des sanctions de l’UE.

Il a souligné qu’il existe une nette différence entre le simple fait d’apporter un véhicule et d’en importer un dans le bloc.

Vladislav Starzhenetsky, professeur adjoint de droit international à l’École supérieure d’économie de Russie, a également fait valoir que la confiscation de voitures portant des plaques d’immatriculation russes semble être un cas de « Une interprétation très originale des sanctions européennes.

« La saisie d’une automobile dans cette affaire ressemble à une violation fondamentale des droits de propriété privée », Starzhenetsky a conclu, ajoutant qu’il y en avait beaucoup d’autres « zones grises » lorsqu’il s’agit de la législation sur les sanctions de l’UE.

Les mesures punitives font partie des nombreux ensembles de sanctions que l’UE a imposées à la Russie depuis le 24 février 2022, en réponse à son opération militaire en Ukraine.