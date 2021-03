L’Allemagne rouvre les coiffeurs et envisage la voie à suivre sur le virus

BERLIN (AP) – Les coiffeurs de toute l’Allemagne ont rouvert leurs portes lundi après une fermeture de deux mois et demi, une autre mesure prudente alors que le pays équilibre son désir d’assouplir les restrictions avec l’inquiétude quant à l’impact de variantes plus contagieuses de coronavirus.

Cette décision est intervenue après que de nombreux élèves du primaire soient retournés à l’école il y a une semaine, à la suite d’une décision du 10 février de la chancelière Angela Merkel et des 16 gouverneurs des États allemands. Ils se concerteront à nouveau mercredi pour décider de la manière de procéder avec le reste des restrictions allemandes sur les coronavirus, qui durent actuellement jusqu’au 7 mars.

Certains États ont également autorisé des entreprises telles que les fleuristes et les quincailleries à ouvrir le lundi. La plupart des magasins ont été fermés dans tout le pays depuis le 16 décembre. Les restaurants, bars, installations sportives et de loisirs ont été fermés depuis le 2 novembre et les hôtels ne sont autorisés qu’à accueillir les voyageurs d’affaires.

Il y a de plus en plus d’appels à l’assouplissement des restrictions, mais aussi un désir de rester prudent. Une baisse constante des chiffres d’infection a stagné et a même été inversée dans certaines régions, alors qu’une variante plus contagieuse découverte pour la première fois en Grande-Bretagne se répand.

« Cette semaine va fixer le cap pour les mois à venir », a déclaré le gouverneur bavarois Markus Soeder, défenseur ces derniers mois d’une approche prudente. Il a qualifié la situation virale d ‘«instable».

«Il est vraiment important que nous prenions des décisions intelligentes cette semaine», a-t-il déclaré. «Des décisions intelligentes signifient que l’ambiance doit être prise à bord – nous devons trouver le bon équilibre entre prudence et ouverture, et nous ne devons absolument pas perdre nos nerfs … et simplement répondre à tous les souhaits.

Le centre de contrôle des maladies allemand a signalé 4732 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, contre 4369 une semaine plus tôt. 60 autres décès ont été signalés, portant le total à 70 105.

L’Allemagne avait donné à 4,7% de sa population une première injection de vaccin vendredi, tandis que 2,4% avaient reçu un deuxième vaccin – une progression relativement lente qui a suscité de vives critiques.

La Bavière et deux États voisins prévoient d’administrer au total 15 000 doses de vaccin à la République tchèque voisine, qui a actuellement le taux d’infection le plus élevé de l’Union européenne.

Soeder a déclaré que la «mesure symbolique» aide en fin de compte l’Allemagne, car les autorités tchèques veulent l’utiliser dans les zones à haut risque près de la frontière et vacciner les frontaliers.

