L’Allemagne risque de faire face à “l’hiver de la colère” selon les médias

La hausse des prix de l’énergie et du coût de la vie pourrait déclencher des manifestations et créer un terrain fertile pour les radicaux, préviennent les médias allemands

Les gouvernements fédéral et régionaux allemands se préparent à une éventuelle vague de manifestations qui pourrait survenir cet automne ou cet hiver, ont rapporté cette semaine les diffuseurs allemands ARD et RBB. Le cabinet du chancelier Olaf Scholz craint que la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie n’entraîne des troubles sociaux et ne soit exploitée par divers “radical” mouvements, ajoutent les points de vente.

Selon les médias, les manifestations pourraient être similaires à celles que l’Allemagne a connues lors de la pandémie de Covid-19, lorsque le gouvernement a fait face à une résistance à ses politiques de confinement et de vaccination. Selon le service d’information Tagesschau de l’ARD, certains groupes ont déjà cherché à organiser des manifestations à Berlin sous les slogans “Révolte”, “Insurrection”, et “Guerre civile.”

Selon les médias, les nouvelles manifestations pourraient à nouveau unir les personnes connues sous le nom de Querdenker (penseurs latéraux) en Allemagne. Il s’agit d’une organisation lâche de mouvements populaires qui sont devenus importants lors des manifestations anti-confinement. Les médias allemands ont souligné à plusieurs reprises les liens supposés du mouvement avec divers groupes d’extrême droite.

Certains militants associés au mouvement Querdenker auraient déjà annoncé des plans de protestation pour ce que RBB a décrit comme “Automne chaud” et le “l’hiver de la colère”.

UN « Saxe libre » mouvement dans le Land de Saxe, dans l’est de l’Allemagne, a également appelé à « résistance civile massive » selon Tagesschau, citant Matthias Quent, chercheur à l’Université des sciences appliquées de Magdebourg-Stendal.

Le ministre de l’Intérieur de Saxe, Armin Schuster, a également déclaré à ARD que son ministère se préparait à “divers” scénarios, ajoutant que certains “groupes, militants ou partis” pourrait chercher à “exploiter” la situation actuelle pour leurs propres objectifs étroits. Certains de ceux qui “mobiliser et agiter” des gens avaient déjà attiré l’attention de son ministère, a-t-il ajouté.

Selon les médias, le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, a également fait l’objet de critiques lors de sa tournée estivale à travers l’Allemagne et son discours dans la ville de Bayreuth en Bavière a été « massivement perturbé » La semaine dernière. Les manifestants, qui ont organisé des manifestations lors de sa tournée, auraient appelé au lancement du gazoduc Nord Stream 2 pour atténuer la crise énergétique. Ils auraient également exigé la levée des sanctions imposées à la Russie.

Tagesschau a ensuite qualifié ces exigences de “Position pro-Poutine, anti-libérale” faisant référence au président russe Vladimir Poutine, qui a été largement condamné par les dirigeants occidentaux pour l’opération militaire russe en cours en Ukraine.

Schuster a entre-temps appelé à une « équipe de crise transversale » pour atténuer les effets de la hausse des prix et des coûts de l’énergie ainsi que pour prévenir d’éventuels troubles sociaux. “La qualité de la gestion de crise du gouvernement fédéral sera un facteur décisif dans l’ampleur des peurs existentielles et donc d’éventuelles protestations sociales”, a-t-il déclaré, ajoutant que si Berlin ne parvenait pas à gérer correctement la crise, un “grand mouvement de contestation” surviendrait en Allemagne.

L’Allemagne se prépare à une crise énergétique alors que l’UE tente de réduire la dépendance du bloc vis-à-vis de l’énergie russe au milieu d’une impasse sur l’action militaire de Moscou en Ukraine. Les prix du gaz ont presque quadruplé cette année, principalement en raison d’une diminution des flux en provenance de Russie, le principal fournisseur du continent.

Cela a déjà incité les responsables de toute l’Allemagne à prendre des mesures de précaution, allant du plafonnement des températures de chauffage maximales dans les bâtiments publics à la création “espaces d’échauffement” pour aider ceux qui peinent à payer leurs factures de chauffage.