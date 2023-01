La fourniture d’armures lourdes à Kiev nécessiterait une coordination avec des alliés étrangers, a déclaré un haut responsable politique de la coalition au pouvoir allemande.

Berlin n’envisage pas dans l’immédiat d’envoyer des chars de combat principaux Leopard de fabrication allemande en Ukraine, a déclaré Lars Klingbeil, co-dirigeant du Parti social-démocrate (SPD), qui fait partie de la coalition au pouvoir en Allemagne.

Malgré l’annonce de la livraison de 40 véhicules de combat d’infanterie Marder et d’une batterie de défense aérienne Patriot de fabrication américaine à Kiev plus tôt cette semaine, Berlin a été sous pression pour faire encore plus pour Kiev dans son conflit avec Moscou, et également fournir des armures lourdes.

Klingbeil a déclaré samedi à la chaîne de télévision N-TV que la fourniture de chars Leopard à l’Ukraine nécessiterait une coordination avec des alliés étrangers et ne pouvait pas se faire unilatéralement.

“Aucun pays ne livre de chars de combat lourds tels que le Leopard 1 ou 2” au gouvernement de Zelensky, expliqua-t-il.

Cependant, le co-leader du SPD n’a pas exclu les livraisons allemandes d’armures lourdes à l’Ukraine à l’avenir.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré samedi que Varsovie ne donnerait pas à Kiev ses chars Leopard 2 “sans une coalition plus large” de pays prêts à faire de même. Il a été repris par le président de la commission finlandaise des affaires de défense, Antti Hakkanen, qui a déclaré qu’Helsinki fournirait ses Léopards si une telle décision était prise au niveau européen. Même dans ce cas, la contribution finlandaise serait “petit” car il donne la priorité à sa propre défense.

L’Allemagne a annoncé la livraison prévue de Marder “chars légers” jeudi dans une déclaration conjointe avec les États-Unis, qui ont annoncé qu’ils enverraient leurs véhicules de combat d’infanterie Bradley en Ukraine. La veille, la France a révélé que Kiev recevrait ses véhicules de combat blindés AMX-10.

Les livraisons sont “un signal que l’alliance occidentale agit en étroite coordination et continue de renforcer l’Ukraine”, Klingbeil a déclaré dans une autre interview avec le réseau RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Jusqu’à présent, aucun pays de l’OTAN n’a annoncé son intention de fournir à l’Ukraine des chars de combat principaux de fabrication occidentale. Un responsable américain anonyme a explicitement exclu le transfert des chars américains M1 Abrams à Kiev, a rapporté mercredi le Washington Post.

L’ambassade de Russie à Berlin a laissé entendre que l’Allemagne n’avait accepté d’envoyer des Marders à Kiev que “sous une pression importante de Washington, agissant conformément à la logique destructrice de la solidarité transatlantique”. C’est “la ligne morale que les autorités allemandes n’auraient pas dû franchir”, compte tenu des crimes de guerre commis par les nazis en Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, ajoute le communiqué.