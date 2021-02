Après avoir refusé des demandes similaires pendant des années, l’Allemagne a finalement révélé aux autorités néerlandaises les noms de citoyens néerlandais qui reçoivent toujours des allocations mensuelles pour avoir combattu pour les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Berlin a transmis une liste avec les noms des bénéficiaires de pensions allemandes entre 2015 et 2019 et les sommes exactes auxquelles elles ont été versées, a déclaré le secrétaire d’État néerlandais aux Finances Hans Vijlbrief dans une lettre au Parlement, citée par les médias locaux.

Il s’est avéré que 34 personnes aux Pays-Bas recevaient des allocations de «Kriegsbeschädigtenrente» ou d’invalidité de l’Allemagne il y a deux ans. Les paiements allaient de plusieurs centaines d’euros à 1 300 euros.

La plupart des bénéficiaires étaient des vétérans des Waffen SS, ou leurs veuves et autres parents les plus proches. Les médias ont affirmé que parmi eux pourraient être des criminels de guerre et d’anciens gardes à Auschwitz-Birkenau, alors que des dizaines de Néerlandais ont servi dans le tristement célèbre camp de la mort aux côtés des troupes allemandes.

Les Pays-Bas font pression pour que Berlin divulgue les noms depuis qu’il a été révélé en 2014 que des milliers d’anciens soldats nazis à travers l’Europe recevaient de l’argent de l’Allemagne. Les allocations avaient été payées conformément à une commande de 1945 par Karl Dönitz, qui succéda brièvement à Adolf Hitler à la tête du Troisième Reich. Le décret de Dönitz stipulait que tous ceux qui avaient subi des dommages physiques ou mentaux en combattant pour l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale avaient droit à des prestations.

Les députés néerlandais ont fait valoir qu’il était injuste que les bénéficiaires des pensions allemandes puissent percevoir leurs chèques sans imposition, car les paiements n’étaient pas connus des autorités fiscales du pays. Dans le même temps, les victimes de la guerre – qui ont droit à des paiements beaucoup plus modestes – sont imposées intégralement.

Dans sa lettre, Vijlbrief a assuré que toutes les personnes figurant sur la liste soumise par Belin seraient bientôt vérifiées par les autorités pour déterminer si les impôts sur leurs allocations étaient payés.

Une loi a été adoptée en Allemagne en 1998, autorisant le retrait des avantages des anciennes troupes s’il existe des preuves de leur implication dans des crimes de guerre. Mais 76 ans après la guerre, fournir une telle preuve est souvent problématique et la mesure n’a jusqu’à présent été appliquée qu’à une centaine de personnes.

