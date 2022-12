L’Allemagne révèle le nombre de “citoyens du Reich” — RT World News

L’organisation d’extrême droite à l’origine du récent coup d’État se développe rapidement, selon le ministre de l’Intérieur

Le nombre d’extrémistes d’extrême droite qui nient la légitimité de l’Allemagne d’aujourd’hui a atteint 23 000, a déclaré dimanche la ministre de l’Intérieur Nancy Faeser au journal Bild am Sonntag. Elle a appelé à une répression globale du mouvement Reichsbuerger “Citoyens du Reich”.

Selon Faeser, la communauté Reichsbuerger, qui rejette le système politique et les frontières actuels du pays, a augmenté de 2 000 membres au cours de l’année écoulée. Elle a dit que 10% du groupe sont considérés comme prêts à la violence.

Mercredi, la police a arrêté 25 Reichsbuergers, ou soi-disant « citoyens du Reich », qui sont soupçonnés d’avoir comploté un coup d’État. Heinrich XIII, 71 ans, prince de Reuss et membre d’une famille aristocratique allemande mineure, a été nommé chef du groupe.

LIRE LA SUITE:

La police allemande déjoue le complot présumé des « citoyens du Reich »

“Nous n’avons pas affaire à des cinglés inoffensifs, mais à des suspects de terrorisme, qui sont tous actuellement en détention et en attente de jugement”, Faeser a déclaré, ajoutant que 239 actes de violence commis par des Reichsbuergers ont été enregistrés l’année dernière et qu’au moins 1 050 personnes ont vu leur permis d’armes à feu révoqué. Le ministre a demandé “pression maximale” sur la communauté et dit que le gouvernement allait “renforcer davantage les lois sur les armes à feu.”

En avril, la police allemande a arrêté quatre personnes liées au mouvement Reichsbuerger, soupçonnées d’avoir comploté pour kidnapper le ministre de la Santé Karl Lauterbach.