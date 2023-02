14 chars Leopard 2 seront rejoints par 88 modèles Leopard 1 d’une usine et jusqu’à 99 d’une autre

Les ministères de la défense et de l’économie à Berlin ont annoncé mardi que l’Allemagne avait approuvé l’exportation de jusqu’à 187 chars Leopard I vers l’Ukraine. Contrairement aux 14 modèles Leopard 2 provenant de la Bundeswehr, qui doivent arriver en mars, les anciens panzers prendront un certain temps pour être remis à neuf dans deux installations industrielles.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a cédé aux demandes de Kiev le 25 janvier, promettant les deux types de chars dès qu’il pourrait les faire livrer. Le Conseil fédéral de sécurité a officiellement approuvé la licence d’exportation des panzers le 3 février, mais n’a annoncé les chiffres que mardi, selon Der Spiegel et l’édition allemande de Business Insider (BI).

Le plan pour les Leopard 2 est de rassembler environ deux bataillons de chars – 61 chars au total – de l’armée allemande et d’autres pays de l’UE et de l’OTAN. Les 14 premiers panzers sont censés passer en Ukraine « fin mars ».

Les anciens Leopard 1 prendront un peu plus de temps. La Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) possède entre 90 et 99 réservoirs dans son usine près de la frontière danoise. Selon Der Spiegel, ils ont déjà rénové “presque 30” et peut les livrer “dès le printemps”.

Pendant ce temps, Rheinmetall a conclu un accord avec l’Italie pour acheter 88 des Léopards retirés il y a des années et mis en stockage. Ils doivent être complètement reconstruits avant de pouvoir être envoyés à Kiev, un processus qui prendra des mois, a déclaré à Reuters le PDG de Rheinmetall, Armin Papperger. Il a estimé que l’entreprise serait en mesure de livrer jusqu’à 25 Léopards cette année, tandis que le reste arriverait en 2024.

En savoir plus Le monde se dirige vers une “guerre plus large” selon le chef de l’ONU

Bien que cela porte le nombre total de Leopard 1 à 187, les médias ont noté que de nombreux chars devront être cannibalisés pour les pièces pendant le processus de remise à neuf, de sorte que le nombre réel livré à l’Ukraine sera certainement inférieur.

“Le nombre de chars de combat principaux Leopard 1A5 qui seront effectivement livrés à l’Ukraine dépend des travaux de réparation nécessaires”, a déclaré une déclaration conjointe de deux ministères allemands, citée par BI.

Les munitions pour le canon principal de 105 mm des panzers peuvent également présenter un défi logistique. Der Spiegel affirme qu’il n’y avait que 25 000 cartouches disponibles et que produire plus pourrait prendre des mois. Pendant ce temps, Insider a fait valoir que l’utilisation de munitions de chars normalisées de l’OTAN pourrait améliorer la situation d’approvisionnement de l’Ukraine. Le point de vente a noté que, quel que soit le nombre de léopards qui arriveront finalement en Ukraine, ils seront “trop ​​tard de toute façon” rencontrer le russe attendu « offensive de printemps.”

Kiev a exigé au moins 300 chars occidentaux et des centaines de véhicules blindés supplémentaires, après avoir apparemment épuisé son arsenal d’avant-guerre, ainsi que des centaines de chars hérités de l’ère soviétique fournis par les membres orientaux de l’OTAN l’année dernière.

Le Leopard 1 a été conçu dans les années 1950 et amélioré dans les années 1980. L’Allemagne a retiré le dernier de ses propres Leopard 1 en 2003, laissant le char en service actif avec les armées du Brésil, du Chili, de la Grèce et de la Turquie pour le moment.

Moscou a critiqué à plusieurs reprises l’Occident pour avoir fourni des armes à Kiev, arguant qu’elles ne servaient qu’à prolonger le conflit et les souffrances humaines. Les médias russes ont également souligné le symbolisme des numéros de char initialement signalés, le 14/88 étant couramment utilisé comme code par les néonazis, tant en Occident qu’en Ukraine.