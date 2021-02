L’Allemagne resserre les contrôles aux frontières pour tenter de limiter la propagation des variantes du COVID-19

L’Allemagne a resserré les contrôles aux frontières dans le but de limiter la propagation de variantes de coronavirus plus contagieuses.

À quelques exceptions près, la frontière avec la République tchèque est fermée ainsi que la frontière avec la province autrichienne du Tyrol.

Les nouvelles restrictions limitent l’entrée de ces zones aux citoyens et résidents allemands, aux chauffeurs de camion, au personnel des transports et des services de santé, et à quelques autres personnes, qui devront s’inscrire en ligne et présenter un test COVID-19 négatif.

Le ministre de l’Intérieur, Horst Seehofer, a déclaré au journal Bild am Sonntag que les nouveaux contrôles pourraient entraîner des retards à la frontière et que la police allemande « ne fera pas qu’agiter le trafic ».

Cependant, la police a déclaré qu’il n’y avait pas eu de retards majeurs dimanche matin.

Cette décision a mis en colère les travailleurs frontaliers qui vivent en dehors de l’Allemagne mais qui ont un emploi dans le pays.

« L’opinion de nos navetteurs est – nous ne vivrons sous aucune pression en Allemagne », a expliqué Zuzana Vintrova, présidente de l’Association des navetteurs. « Nous ne sommes pas citoyens allemands, nous travaillons là-bas, nous travaillons pour eux, nous payons des impôts là-bas et encore une fois les frontières sont fermées. Cela signifie que nous sommes de retour comme il y a 30 ans. »

Les taux d’infection en Allemagne ont régulièrement baissé ces dernières semaines, mais les responsables de la santé sont préoccupés par l’impact possible des variantes découvertes pour la première fois en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud.

Les deux ont été signalés en Allemagne mais ne représentent jusqu’à présent qu’une faible proportion des cas.

La chancelière Angela Merkel et les 16 gouverneurs des États allemands ont convenu mercredi de prolonger la plupart des restrictions de verrouillage du pays jusqu’au 7 mars, bien que les écoles et les coiffeurs puissent ouvrir plus tôt.

Ils ont fixé un nouvel objectif de 35 nouveaux cas pour 100 000 habitants par semaine avant de laisser rouvrir les petits magasins, musées et autres commerces. Ce chiffre était de 57,4 dimanche, contre un sommet de près de 200 juste avant Noël.