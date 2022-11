La prochaine visite d’Olaf Scholz en Chine est un message que Washington ne peut pas dicter la politique étrangère de Berlin

Le chancelier allemand Olaf Scholz doit se rendre en Chine cette semaine. Il s’agit de son tout premier voyage dans ce pays asiatique, au milieu de tensions croissantes entre celui-ci et l’Occident. Mais la décision de faire le voyage et le moment choisi ne sont pas une coïncidence. Scholz envoie un message délibéré aux États-Unis que l’Allemagne ne va pas fermer la porte à la Chine, alors que Washington tente de forcer les pays à prendre parti.

En fait, il a même lancé une mise en garde explicite contre le “découplage”, ce que les États-Unis ont également réclamé, comme on l’a vu avec ses sanctions agressives liées aux semi-conducteurs le mois dernier. Mais il y a plus. L’Allemagne a également approuvé une participation chinoise dans un port critique, ainsi que le rachat d’une société de semi-conducteurs. Tout cela fait partie de ce même message.

L’Allemagne a la politique la plus ouverte et la plus enthousiaste envers la Chine en Europe, ou du moins elle l’a fait. Le renforcement des liens avec Pékin était un objectif essentiel pour le gouvernement d’Angela Merkel, qui considérait la Chine comme son marché d’exportation le plus important et le plus lucratif pour les produits automobiles et d’ingénierie.















Mais les États-Unis ont toujours été mécontents de cela. Les États-Unis veulent dominer politiquement l’Europe, y compris l’Allemagne. Il cherche à faire de Berlin un chien de poche qui suit sans critique son programme de politique étrangère. Par conséquent, les États-Unis ont longtemps fait rage contre la politique étrangère ouverte de l’Allemagne envers Moscou et Pékin. Il finance des groupes de réflexion pour faire pression de manière agressive sur Berlin afin qu’il suive des objectifs transatlantiques, une forme manifeste d’influence étrangère dans le pays.

Lorsque le conflit en Ukraine a éclaté, les États-Unis ont cru que tous leurs Noëls étaient arrivés en même temps et Washington avait maintenant l’occasion idéale de faire en sorte que Berlin suive son programme, et pendant un moment, cela a certainement semblé être ainsi. Olaf Scholz n’est pas Angela Merkel, et à tout le moins, il a parlé pendant la majeure partie de cette année concernant la politique étrangère de l’Allemagne.

Jusqu’à ce que la réalité frappe. Les coûts de la croisade menée par les Américains contre la Russie et la Chine sont exorbitants pour l’Allemagne et son économie pauvre en ressources et fortement exportatrice. L’Allemagne est confrontée à des niveaux d’inflation paralysants, son excédent commercial a été anéanti par une flambée des coûts de l’énergie qui a décimé l’industrie manufacturière, et ce qui est pire, c’est que toute cette situation a été à l’avantage de l’Amérique. Cela a suscité de rares critiques de la part du président français Emmanuel Macron, qui a effectivement déclaré que les États-Unis utilisaient le conflit pour exploiter l’Europe.

Cela a conduit l’Allemagne à couvrir ses options de politique étrangère et à réaffirmer “autonomie stratégique” des États-Unis. Les États-Unis ont déployé des efforts considérables pour essayer de saboter les relations Chine-UE, ce qui en fait un acte audacieux au nom de Scholz. S’il aura le soutien de la France, qui est généralement unie à l’Allemagne en matière de politique étrangère, ce sera une lutte pour que l’ensemble de l’Union européenne le suive. Les États-Unis ont acquis une emprise à toute épreuve sur de nombreux pays de l’UE (à l’exception de la Hongrie) qui sont devenus absolument fanatiques à la suite du conflit ukrainien. Cela a permis aux États-Unis d’utiliser de petits pays, comme la Lituanie, pour creuser des écarts dans les relations Chine-UE, rendant impossible pour l’UE de s’engager collectivement avec la Chine de manière positive.















Pour aggraver les choses, l’institution européenne elle-même (au-delà des États membres) est également devenue de plus en plus agressive et bruyante à l’égard de la Chine, des commissaires de premier plan comme Ursula von der Leyen étant très pro-américaines. Cela signifie que la politique de l’UE envers la Chine continuera d’être une lutte et un bras de fer concernant de multiples agendas. L’Allemagne est peut-être l’État le plus puissant, mais elle se débat même avec elle-même en ce qui concerne sa politique vis-à-vis de la Chine. Cela signifie que même si Scholz a l’intention d’envoyer un message aux États-Unis concernant la Chine, un message qui a été accueilli par un raz-de-marée de négativité médiatique centrée sur les États-Unis, il sera difficile de maintenir la proximité des années Merkel.

Mais un message est par ailleurs clair : les pays européens devraient pouvoir suivre leur propre voie et les États-Unis n’ont pas le droit d’exiger leur respect absolu et leur obéissance concernant leurs propres objectifs de politique étrangère. La prospérité de l’Allemagne d’après-guerre repose sur le fait qu’elle est une grande puissance qui recherche l’ouverture et des liens stables avec d’autres pays, y compris des rivaux géopolitiques. Il n’y a pas de retour vers le passé. L’Allemagne d’après-guerre s’efforce d’être un pays responsable et non une simple marionnette des États-Unis. L’administration Biden a fait peu de cas en imposant sa volonté à l’Europe. C’est un message clair que ça suffit.