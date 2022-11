L’Allemagne reporte sa décision sur les émissions des transports à 2023

L’Allemagne reporte à 2023 les décisions politiquement sensibles sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports, dans un contexte de forte opposition d’un parti au pouvoir à l’idée d’une limitation de vitesse universelle, ont annoncé lundi des responsables.

Le Parti libéral démocrate libertaire, qui contrôle le ministère des Transports, a longtemps bloqué l’introduction de limites de vitesse obligatoires observées chez la plupart des voisins de l’Allemagne.

Les experts disent que limiter la vitesse sur les autoroutes à 74,5 mph permettrait d’économiser 2,6 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone par an. Une limite de 62 mph ferait plus que doubler les économies, selon l’Agence allemande pour l’environnement.

LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE SE PRÉPARENT À UNE RÉUNION TENDUE ALORS QUE MACRON ET SCHOLZ DIFFÉRENT SUR LA CRISE ÉNERGÉTIQUE ET LA CHINE

Ces économies annuelles contribueraient de manière significative à combler l’écart d’émissions restant dans le secteur des transports allemand de 118 à 175 millions de tonnes d’ici 2030.

Les propositions publiées lundi par le ministère de l’Economie combleraient l’écart d’émissions dans tous les autres secteurs pour que le pays atteigne ses objectifs climatiques. L’Allemagne veut réduire ses émissions de 65 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030, mais a reconnu que ce sera une tâche « gigantesque » et que le pays est à la traîne. La plus grande économie d’Europe vise à avoir des émissions “nettes nulles” d’ici 2045.

Pour y parvenir, l’Allemagne devra doubler son taux actuel de réduction des émissions d’ici le milieu de cette décennie, puis le tripler à partir de 2030, a indiqué le ministère.

OBTENEZ L’APPLICATION FOX NEWS

Il a noté que des mesures importantes ont déjà été mises en place pour augmenter la production d’énergie renouvelable et pour accélérer la production d’hydrogène à usage industriel. Alors que l’Allemagne prévoit d’introduire un ticket mensuel à 49 euros pour encourager l’utilisation des transports en commun, le ministère a déclaré que “les échecs de la politique climatique des dernières décennies” signifiaient que de nouvelles mesures devraient être convenues en 2023.