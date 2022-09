L’Allemagne répond au projet de la Turquie de rejoindre le bloc dirigé par la Russie — RT World News

Berlin ne croit pas que l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) contribue à la paix mondiale, a déclaré le chancelier Olaf Scholz

Les projets de la Turquie d’adhérer à l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) ont déclenché une réaction de colère à Berlin, le chancelier allemand Olaf Scholz ayant critiqué la décision d’Ankara de demander son adhésion au bloc de sécurité dirigé par la Russie et la Chine.

“Je suis très irrité par cette évolution”, Scholz a déclaré aux journalistes à New York après sa rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies. Le chancelier a déclaré qu’il croyait que le SCO était “pas une organisation apportant une contribution importante à une bonne coexistence mondiale.”

Scholz a toutefois déclaré que le plus important était d’être en accord avec son homologue sur le conflit ukrainien, notamment sur la conclusion d’un accord sur “comment faire comprendre que la guerre russe contre l’Ukraine pourrait ne pas réussir.”















Erdogan a annoncé les plans de la Turquie de demander officiellement l’adhésion à l’OCS lors du sommet du groupe à Samarkand, en Ouzbékistan, la semaine dernière. “Bien sûr, c’est le but” a-t-il déclaré, répondant à une question sur les projets d’Ankara de rejoindre le groupe.

Plus tôt mardi, le président turc a également déclaré qu’il ne voulait pas choisir entre l’Est et l’Ouest, ajoutant qu’il ne devait pas d’explications à l’UE pour toutes ses décisions. Erdogan a critiqué Bruxelles pour avoir gardé la Turquie “hors de 52 ans.”

L’OCS est une alliance d’intégration économique et de renforcement de la confiance qui a été fondée en 2001 et est aujourd’hui le plus grand bloc régional du monde. Actuellement, l’OCS comprend la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, l’Inde, le Pakistan et, plus récemment, l’Iran. La Turquie, avec un certain nombre d’autres pays, est reconnue comme un “partenaire de dialogue” spécial du groupe.