L’Allemagne répond à la demande de réparation de 1,2 billion de dollars de la Pologne

Berlin considère que la question est réglée depuis longtemps, déclare la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock

Berlin refuse de payer plus de réparations à la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale et réfléchit à la question “fermé” au niveau gouvernemental, a déclaré mardi la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock à son homologue polonais.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à la suite d’une rencontre avec le ministre polonais des Affaires étrangères Zbigniew Rau à Varsovie, Baerbock a déclaré qu’elle comprenait que « ce sujet intéresse beaucoup de monde » en Pologne, mais a souligné que même si l’Allemagne “se sent responsable” la question des réparations du point de vue du gouvernement allemand est « un problème clos ».

Ses commentaires interviennent après que Rau a signé lundi une note diplomatique à Berlin, exigeant officiellement plus de 1,2 billion de dollars en réparations pour les dommages et pertes matériels et autres que la Pologne prétend avoir subis aux mains de l’Allemagne nazie entre 1939 et 1945.

Le diplomate polonais a insisté pour que les deux pays prennent “des mesures immédiates vers un règlement juridique et matériel permanent, global et définitif sur la question”, afin de contribuer à l’amélioration des relations bilatérales.

Après sa rencontre avec Baerbock, Rau a répété que “La société polonaise est encore traumatisée par l’invasion allemande de 1939, qui limite et inhibe les possibilités de développement ultérieur et d’approfondissement des relations polono-allemandes.”

Il a ajouté que la Pologne croit toujours que l’Allemagne peut être convaincue de changer sa position sur la question et que sa position évoluera grâce à un dialogue plus approfondi.

On estime qu’environ six millions de Polonais, dont trois millions de Juifs polonais, ont été tués par l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, tandis qu’une grande partie de l’industrie, des infrastructures et de la culture du pays a subi d’énormes pertes au cours des six années de conflit.

Le Seijm, la chambre basse du parlement polonais, a voté en septembre pour exiger que les dommages soient payés par Berlin, insistant sur le fait que l’Allemagne avait l’argent pour le faire. Le chef du parti au pouvoir en Pologne, le droit et la justice, Jaroslaw Kaczynski, a même déclaré que les dommages estimés étaient toujours en cours. “conservateur” côté et que le prix pourrait être beaucoup plus élevé.

Berlin, cependant, fait valoir que Varsovie avait renoncé au droit aux réparations dans deux traités distincts signés en 1953 et 1990. Varsovie insiste sur le fait qu’elle avait été contrainte de signer ces documents alors qu’elle était sous la pression de l’Union soviétique.