L’Allemagne rentre chez elle tôt après s’être retirée de la Coupe du monde

Le dernier derby de démolition de la Coupe du monde de turbulences émotionnelles s’est terminé par l’exaltation japonaise, le soulagement espagnol, l’émerveillement costaricien de ce qui aurait pu être et une nation de football allemande boitant douloureusement dans le désespoir introspectif.

L’enquête – pour la troisième fois en quatre ans et demi – a commencé immédiatement. Le radiodiffuseur public allemand ARD a brutalement interrogé quelques minutes après le coup de sifflet final. Quelques instants plus tard, le directeur de l’équipe Oliver Bierhoff a reçu le même traitement. Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé? Que ferais-tu différemment? Les joueurs sont-ils assez bons ? Êtes-vous la bonne personne pour le poste?

La douleur est plus amère pour les espoirs suscités par la bataille avec l’Espagne.

Montagnes russes Costa Rica-Allemagne

Pour les neutres, le divertissement était incomparable. Sportifs d’élite, poussés à leurs limites sur la plus haute scène, dans les circonstances les plus tendues : comment les sportifs de haut niveau réagissent-ils psychologiquement à des épreuves simultanées depuis un autre stade ? Des changements qui modifient les calculs risque-récompense en direct dans leur propre jeu ? Demandez à l’Espagne. Ils perdaient à 50 minutes, mais progressaient toujours; être assommé vingt minutes plus tard avec le même score; et se qualifiant à nouveau quelques instants plus tard, leur propre jeu toujours inchangé.

Et le jeu a été parsemé de la justice irrationnelle du premier sera le dernier que seul le football offre. Lorsque le Costa Rica menait l’Allemagne 2-1 en 70 minutes, ils devaient progresser aux dépens de l’Espagne – l’équipe qui les a battus 7-0 lors de leur match d’ouverture. Pour avoir la mesure de l’ensemble du groupe, avalez le fait que dans l’histoire des statistiques de la Coupe du monde, seules deux équipes ont perdu en tentant plus de 700 passes dans un match : le Japon contre l’Allemagne il y a quelques jours ; et le Japon contre l’Espagne ce soir.

Ensuite, il y a eu le vainqueur controversé du Japon : apparemment, la « courbure complète du ballon » n’a pas franchi la ligne. Mais ce sera à peine une note de bas de page pour l’Allemagne.

Culture de la performance

Il y a quelques jours, l’Allemagne a affronté une équipe espagnole très talentueuse pour un match nul mérité. Aujourd’hui, ils ont marqué quatre buts et gagné. Ils ont dicté le rythme contre chaque adversaire du groupe. Jamal Musiala a frappé le poteau deux fois et l’Allemagne aurait pu marquer plusieurs fois. Est-ce vraiment si mauvais ?

Bastian Schweinsteiger et Sami Khedira, vainqueurs de la Coupe du monde 2014, n’ont pas hésité à faire des suggestions dans les commentaires d’après-match. La mentalité d’élite et les compétences de football d’élite font tout simplement défaut. Schweinsteiger a désigné Toni Rudiger comme le seul véritable défenseur allemand de haut niveau après avoir souligné l’erreur de David Raum lors de la préparation de l’égalisation du Costa Rica.

À la fin d’une première mi-temps dominante au cours de laquelle le Costa Rica semblait en mode limitation des dégâts, la défense comique d’abord de Raum, puis de Rudiger, puis de Niklas Süle a presque renversé la vapeur. L’Allemagne n’a pas tenu compte de l’avertissement. Le Costa Rica a trouvé ses batteries, le jeu de hold-up de Joel Campbell l’a fait ressembler à Didier Drogba, et tout à coup, ils ont eu un but et une intention de faire la pause. Le jeu a explosé et l’Allemagne n’a pas pu maîtriser.

La discussion d’après-match est allée plus loin en identifiant le nœud de l’échec de l’Allemagne. Malgré les statistiques de possession, et malgré l’expérience en Ligue des champions et la qualité footballistique des stars du Bayern, l’équipe nationale manquait d’un vrai leader pour contrôler le jeu dans les moments clés.

L’Allemagne aurait dû enterrer les matchs du Japon et du Costa Rica avant la mi-temps. Mais ils ont laissé leurs adversaires revenir, ont perdu le contrôle de leur propre forme et de leur jeu d’approche aux points de basculement des jeux, et n’ont pas eu la dextérité mentale pour récupérer.

Qui sera le leader allemand sur le terrain lorsqu’il accueillera les Championnats d’Europe dans deux ans ? Manuel Neuer, Thomas Müller et İlkay Gündoğan passeront sûrement à autre chose. Joshua Kimmich et Leon Goretzka, souvent volontairement francs, peuvent-ils contrôler un match de football de classe mondiale ? Jamal Musiala – la seule étincelle brillante du tournoi allemand – possédera-t-il la touche finale pour enterrer des équipes qu’il n’a taquinées qu’au Qatar ? Et le gros trou dans l’équipe, l’avant-centre ?

Chercher un sens plus profond

Après que Flick ait été mis au défi d’utiliser Müller devant Niclas Füllkrug, Bierhoff a dû répondre à des questions structurelles plus profondes : pourquoi l’Allemagne n’a-t-elle pas d’avant-centre de classe mondiale ? Ne parviennent-ils pas à développer des joueurs ? Est-ce un problème générationnel ? Fait intéressant, tous les joueurs n’auraient pas été d’accord avec la manifestation One Love avant le match contre le Japon. Cela a-t-il nui à leur sang-froid ?

L’Allemagne « aurait dû » faire plus. Mais peut-être que toute l’introspection devra conclure que parfois ce n’est que du football. Cette Coupe du monde a été merveilleusement pleine de rebondissements. Alors que certaines des puissances établies du football mondial ont trébuché mais ont ensuite trouvé leurs marques, d’autres se sont à peine montrées. Peut-être que ce tournoi représente un changement dans l’équilibre du pouvoir mondial ?

Lorsque le Maroc a dominé un groupe qui comprenait les finalistes de la dernière Coupe du monde, la Croatie et la Belgique, troisième – dont la génération dorée peut rencontrer l’Allemagne à l’aéroport -, c’était un autre signe de l’égalité des chances du Qatar. Alors qu’aucun des cinq représentants de l’Afrique à Russie 2018 n’a dépassé la phase de groupes, le Maroc et le Sénégal sont déjà passés cette année, le Ghana est en excellente position pour progresser et la Tunisie n’a pas eu la chance de ne pas battre la France, championne en titre.

La progression du Japon aux dépens de l’Allemagne peut être dévastatrice à Berlin, mais pour un jeu mondial plus compétitif et divertissant, c’était de l’or.

Crédit photo : IMAGO / Moritz Müller