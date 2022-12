L’Allemagne renforcera les lois sur les armes à feu après qu’un groupe d’extrême droite a planifié un coup d’État présumé

L’Allemagne prévoit de renforcer sa législation sur les armes à feu à la suite d’un complot présumé d’un groupe d’extrême droite visant à renverser violemment le gouvernement et à installer un royal mineur à la tête de l’État, a déclaré son ministre de l’Intérieur dans une interview publiée dimanche.

La police allemande a arrêté la semaine dernière 25 personnes soupçonnées d’être impliquées dans le complot, ce qui en a choqué plus d’un dans l’une des démocraties les plus stables d’Europe.

Les procureurs allèguent que de nombreux suspects étaient membres du mouvement Reichsbuerger (Citoyens du Reich), qui ne croit pas à l’existence de l’État allemand moderne, selon les procureurs.

La ministre de l’Intérieur Nancy Faeser, dans une interview au journal Bild am Sonntag, a averti que le Reichsbuerger représentait une menace croissante pour l’Allemagne étant donné qu’il s’était agrandi de 2 000 à 23 000 personnes au cours de l’année écoulée.

“Ce ne sont pas des fous inoffensifs mais des terroristes présumés qui sont actuellement en détention provisoire”, a déclaré M. Faeser.

Les procureurs ont déclaré que parmi les suspects figuraient des individus possédant des armes et sachant comment les utiliser. Ils avaient tenté de recruter des membres actuels et anciens de l’armée et avaient stocké des armes.

“Nous avons besoin que toutes les autorités exercent une pression maximale” pour qu’elles retirent leurs armes, a déclaré M. Faeser, ce qui explique pourquoi le gouvernement “resserrera encore davantage les lois sur les armes à feu”.

Armes prises avant les raids mais certains détiennent toujours des licences d’armes à feu

Avant les raids, les autorités avaient déjà confisqué les armes de plus de 1 000 membres du Reichsbuerger. Cependant, au moins 500 autres détiennent encore des permis d’armes à feu dans un pays où la possession privée d’armes à feu est rare.

Le fait que des hauts responsables de la fonction publique – tels que l’ancienne législatrice et juge berlinoise Birgit Malsack-Winkemann – aient été parmi les personnes arrêtées soupçonnées de complot a particulièrement ébranlé de nombreuses personnes en Allemagne.

Un hélicoptère de la police avec un suspect arrive mercredi à Karlsruhe, en Allemagne, près du parquet fédéral. Avant les raids, les autorités avaient déjà confisqué les armes de plus de 1 000 membres du Reichsbuerger. (Michael Probst/Associated Press)

Jochen Lober, l’avocat qui l’a défendue dans une affaire judiciaire en octobre où le gouvernement de Berlin a tenté de la forcer à prendre sa retraite en tant que juge, a refusé de commenter son arrestation.

La branche berlinoise du parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne, dont elle est membre, a déclaré qu’elle ne savait pas quel avocat la représentait et qu’elle ne pouvait pas commenter son cas spécifique tant que l’enquête n’aurait pas abouti.

Le ministère de l’Intérieur souhaite également durcir la procédure disciplinaire pour les membres de la fonction publique afin de pouvoir les licencier plus rapidement ou leur retirer leur pension en cas de faute grave, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier. À l’heure actuelle, ces procédures peuvent durer des années.