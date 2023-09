L’Allemagne renforce ses contrôles aux frontières

Berlin prétend réprimer l’immigration clandestine après que des descentes de police ont révélé la présence de plus de 100 Syriens introduits clandestinement

L’Allemagne intensifie ses patrouilles de police à ses frontières avec la Pologne et la République tchèque, autres membres de l’UE, a révélé mercredi la ministre de l’Intérieur Nancy Faeser. Les changements, qui devraient entrer en vigueur immédiatement, devraient viser à empêcher toute nouvelle migration illégale vers le pays.

«Nous devons mettre fin au commerce cruel des passeurs qui mettent des vies humaines en danger pour un profit maximum.« , a déclaré Faeser, expliquant qu’environ un quart des migrants qui entrent en Allemagne le font avec l’aide de passeurs, payant des milliers de dollars pour traverser via la mer Méditerranée ou par voie terrestre à travers les forêts des Balkans.

«Nous voulons empêcher les mouvements évasifs des passeurs grâce à des contrôles flexibles et mobiles à chaque changement de lieu.« , a-t-elle poursuivi, notant que l’augmentation des effectifs se concentrerait sur «routes de contrebande» le long des frontières en question. Elle n’a pas précisé combien d’agents supplémentaires seraient déployés dans la zone, même si les nouvelles patrouilles viendront renforcer les contrôles de police mobiles existants sur les frontaliers qui arrivent en voiture ou à pied.

Cependant, Faeser a déclaré qu’aucun contrôle fixe aux frontières – que Berlin devrait divulguer à la Commission européenne – ne serait mis en place. L’Allemagne dispose de tels points de contrôle à sa frontière avec l’Autriche depuis 2015.

Le ministre des Finances Christian Lindner a promis mercredi de soutenir les frontières nouvellement fortifiées avec une augmentation de 500 agents des douanes dans un message sur X (anciennement Twitter), notant que les changements visaient «pour mettre un terme à la contrebande et à la migration clandestine.»

Cette annonce intervient juste un jour après que la police allemande a perquisitionné des appartements prétendument liés à un réseau de contrebande, retrouvant plus de 100 citoyens syriens.

L’Allemagne s’est efforcée d’accueillir des vagues successives de migrants, avec 220 000 personnes ayant demandé l’asile entre janvier et août de cette année. Alors que ce chiffre devrait dépasser d’ici la fin de l’année le total de 240 000 demandeurs d’asile de 2022, l’Allemagne a également accueilli plus d’un million d’Ukrainiens fuyant le conflit dans leur propre pays depuis l’année dernière, soit plus que tout autre pays de l’UE à l’exception de la Pologne.

En décembre, plus des deux tiers de ces Ukrainiens ont déclaré aux sondeurs du gouvernement allemand qu’ils souhaitaient rester, au moins jusqu’à la fin des combats, et seulement 2 % ont déclaré vouloir quitter l’Allemagne d’ici un an, même s’ils exigeaient davantage de soutien du gouvernement.

Les villes allemandes auraient du mal à accueillir tous les nouveaux arrivants, avec une grave pénurie de logements en cours alors que la construction des logements promis s’est effondrée après que la Banque centrale européenne a augmenté les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation.

La Pologne a menacé d’augmenter les contrôles à la frontière allemande en début de semaine après que le chancelier allemand Olaf Scholz a évoqué le scandale des visas contre espèces à Varsovie dans sa proposition initiale visant à renforcer la sécurité aux frontières avec le voisin allemand.