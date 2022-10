L’Allemagne rencontre l’Union européenne et les pays européens dans le but de freiner la migration via la route des Balkans

L’Allemagne a organisé jeudi une réunion avec des représentants de l’Union européenne et de plusieurs pays européens – y compris des Balkans occidentaux – dans le but de freiner la migration via la soi-disant route des Balkans.

“Nous voulons protéger les personnes qui fuient vers nous de la guerre et des persécutions politiques”, a déclaré la ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser. “Dans le même temps, nous prenons également des mesures décisives contre la migration irrégulière… notre objectif déclaré est de réduire l’augmentation de la migration irrégulière via la route des Balkans occidentaux.”

Ces derniers mois, un nombre croissant de migrants ont tenté d’atteindre les pays d’Europe occidentale les plus riches via les Balkans, payant souvent des milliers d’euros (dollars) aux passeurs pour les faire traverser les frontières sans documents de voyage valides.

L’ensemble de mesures que les responsables d’Europe occidentale et de l’UE ont demandé lors de la réunion de Berlin comprend l’alignement des politiques de visas des États des Balkans occidentaux, la Serbie, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro et la Macédoine du Nord – qui veulent tous rejoindre les 27 pays. bloc — aux normes de l’UE, en luttant contre le trafic de migrants, en assurant une protection efficace des frontières et en accélérant les expulsions.

La Serbie, en particulier, a subi des pressions de la part des pays de l’UE pour restreindre ses politiques d’entrée laxistes et ne plus autoriser les voyages sans visa pour les citoyens indiens, tunisiens, marocains et autres. Ces personnes utilisent souvent la Serbie comme une échappatoire pour entrer sur le continent et continuer de là vers l’ouest.

Alors que l’Allemagne a accueilli plus d’un million de réfugiés ukrainiens – principalement des femmes et des enfants – qui sont entrés légalement depuis que la Russie a attaqué ce pays d’Europe de l’Est le 24 février, le gouvernement a récemment adopté un ton beaucoup plus hostile à l’égard des migrants de régions plus éloignées du monde. .

Fin septembre, la police fédérale allemande avait enregistré près de 58 000 entrées non autorisées aux frontières du pays, principalement à l’est, là où se termine la route des Balkans. Selon les chiffres préliminaires, il y a eu 12 720 cas rien qu’en septembre, soit plus du double de l’année précédente, a rapporté dpa.

L’Autriche, la République tchèque et d’autres pays d’Europe centrale ont également signalé une augmentation des entrées de migrants et de demandeurs d’asile.

Fin septembre, près de 135 000 personnes avaient déposé une demande d’asile en Allemagne en 2022. C’est environ un tiers de plus qu’à la même période l’an dernier, selon l’Office fédéral des migrations et des réfugiés. Cependant, l’appel est encore loin de 2015-16, lorsque plus d’un million de migrants, principalement de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan, ont demandé l’asile en Allemagne.

Les chiffres des demandes d’asile en 2022 sont bien inférieurs au nombre total de réfugiés car les Ukrainiens peuvent entrer en Allemagne sans visa et n’ont pas besoin de demander l’asile.

L’expert en migration Gerald Knaus a exprimé des doutes quant à savoir si les tentatives des responsables pour empêcher la migration vers l’UE via les Balkans pourraient freiner l’afflux actuel.

“La fermeture de la route des Balkans n’a jamais fonctionné jusqu’à présent”, a déclaré Knaus au groupe de presse RND, ajoutant que “la pression ne vient pas actuellement de la migration illégale, mais de la migration légale. Neuf réfugiés sur dix viennent d’Ukraine”.

Les villes et communes allemandes ont récemment exprimé leur inquiétude face à la difficile situation de logement des réfugiés et ont demandé l’aide du gouvernement fédéral. D’autres réfugiés ukrainiens devraient arriver en Allemagne à l’approche de l’hiver et les attaques de la Russie contre l’Ukraine deviennent de plus en plus brutales.

Une minorité d’extrême droite, petite mais bruyante, a également tenté d’utiliser les réfugiés comme boucs émissaires pour la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie liée à la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Mercredi, un refuge pour réfugiés ukrainiens a été incendié sur la côte baltique allemande et les enquêteurs ont déclaré qu’ils enquêtaient sur un incendie criminel à motivation politique.