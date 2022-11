L’Allemagne rencontre le moment et garde ses espoirs de Coupe du monde vivants

AL KHOR, Qatar – Voilà à quel point les marges peuvent être fines : si Nico Schlotterbeck n’avait pas couru en arrière, la mâchoire serrée par l’effort, pour voler le ballon des pieds d’Álvaro Morata, la Coupe du monde allemande ne tiendrait qu’à un fil. Pour le deuxième tournoi consécutif, une sortie de phase de groupes se profilerait. Des questions seraient posées, des coupables recherchés, des couteaux aiguisés.

Mais Schlotterbeck a couru en arrière, tendant chaque tendon pour combler l’écart avec Morata, et il a glissé, son timing parfait, et il a volé le ballon de ses pieds, et maintenant ce n’est pas au-delà du domaine de la possibilité que l’Allemagne pourrait trouver lui-même – dans quelques semaines – se préparant pour une demi-finale de Coupe du monde, le parfum d’une gloire improbable dans les narines.