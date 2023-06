L’Allemagne remet 2 masques indigènes à la Colombie alors qu’elle réévalue le passé

BERLIN (AP) – L’Allemagne a remis vendredi à la Colombie deux masques fabriqués par le peuple indigène Kogi qui figuraient dans la collection d’un musée de Berlin depuis plus d’un siècle, une nouvelle étape dans la restitution des artefacts culturels du pays alors que les nations européennes réévaluent leur colonial- ère passée.

Les «masques solaires» en bois, qui datent du milieu du XVe siècle, ont été remis au palais présidentiel lors d’une visite à Berlin du président colombien Gustavo Petro. La décision de les restituer fait suite à plusieurs années de contacts entre les autorités muséales de Berlin et la Colombie, et à une demande officielle colombienne l’année dernière pour leur restitution.

« Nous savons que les masques sont sacrés pour les Kogi », qui vivent dans les montagnes de la Sierra Nevada de Santa Marta, au nord de la Colombie, a déclaré le président allemand Frank-Walter Steinmeier lors de la cérémonie de remise. « Puissent ces masques faire un bon voyage de retour là où ils sont nécessaires et où ils sont encore aujourd’hui un pont entre les gens et la nature. »

Petro a salué le retour de « ces masques magiques » et a déclaré qu’il espérait que « de plus en plus de pièces pourront être récupérées ».

Konrad Theodor Preuss, qui était le conservateur du précurseur de l’actuel musée ethnologique de Berlin, a acquis les masques en 1915, lors d’un long voyage de recherche en Colombie au cours duquel il a accumulé plus de 700 objets. Selon l’autorité des musées de la capitale allemande, il n’était pas au courant de leur âge ni du fait qu’ils n’étaient pas censés être vendus.

« Cette restitution fait partie d’une refonte de la façon dont nous traitons notre passé colonial, un processus qui a commencé dans de nombreux pays européens », a déclaré Steinmeier. « Et je salue le fait que l’Allemagne joue un rôle de premier plan dans ce domaine. »

Les gouvernements et les musées d’Europe et d’Amérique du Nord ont de plus en plus cherché à résoudre les conflits de propriété concernant des objets pillés à l’époque coloniale.

L’année dernière, l’Allemagne et le Nigéria ont signé un accord ouvrant la voie au retour de centaines d’artefacts connus sous le nom de bronzes du Bénin qui ont été pris d’Afrique par une expédition coloniale britannique il y a plus de 120 ans. Les responsables nigérians espèrent que cet accord incitera d’autres pays qui détiennent les artefacts, qui ont fini par se répandre au loin, à emboîter le pas.

Hermann Parzinger, le chef de la Fondation du patrimoine culturel prussien, qui supervise le Musée ethnologique et d’autres à Berlin, a noté que le contexte est particulièrement complexe dans le cas des masques Kogi.

Ils n’ont pas été « volés dans un contexte violent » et la Colombie était déjà depuis longtemps un pays indépendant, a-t-il dit. Preuss les a achetés à l’héritier d’un prêtre Kogi, qui « n’avait apparemment pas le droit de vendre ces masques » – ce qui signifie que leur acquisition « n’était pas tout à fait correcte ».

« Mais il y a un autre aspect dans cette discussion sur les contextes coloniaux, et ce sont les droits des peuples autochtones », a ajouté Parzinger, soulignant une résolution de l’ONU de 2007 déclarant que les artefacts d’importance spirituelle et culturelle pour les groupes autochtones devraient être restitués.

Geir Moulson, Associated Press