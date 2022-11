L’Allemagne rejette le projet de missile de la Pologne

Les systèmes Patriot fabriqués aux États-Unis ne peuvent pas être donnés à l’Ukraine car ils sont destinés à être utilisés sur le territoire de l’OTAN, a déclaré le ministre de la Défense.

L’Allemagne a rejeté l’appel de la Pologne à livrer à l’Ukraine ses systèmes de missiles sol-air MIM-104 Patriot de fabrication américaine. Le refus est intervenu après que le ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszczak a demandé que l’arme que Berlin avait offerte à Varsovie soit fournie à Kiev et déployée dans la partie ouest du pays, près de la frontière ukraino-polonaise.

“Ces Patriots font partie de la défense aérienne intégrée de l’OTAN, c’est-à-dire qu’ils sont destinés à être déployés sur le territoire de l’OTAN”, a déclaré jeudi la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht.

“Toute utilisation en dehors du territoire de l’OTAN nécessiterait des discussions préalables avec l’OTAN et les alliés”, elle a déclaré.

L’Allemagne a proposé de renforcer les défenses de la Pologne après la chute d’un missile dans l’est du pays la semaine dernière, tuant deux personnes. Les responsables ukrainiens et certains médias occidentaux ont d’abord affirmé qu’il avait été licencié par la Russie. Cependant, le président polonais Andrzej Duda a déclaré plus tard qu’il avait probablement été lancé par les forces de défense aérienne ukrainiennes et avait dévié de sa trajectoire en essayant de repousser une attaque russe.

Jaroslaw Kaczynski, chef du parti conservateur au pouvoir en Pologne Droit et Justice et ancien Premier ministre, a déclaré mercredi à l’agence de presse PAP qu’il serait préférable pour la sécurité de la Pologne si “L’Allemagne a remis le [Patriot] équipement aux Ukrainiens, formé des équipages ukrainiens avec une disposition selon laquelle les batteries seraient stationnées dans l’ouest de l’Ukraine. Ses commentaires sont venus alors qu’il faisait campagne pour les élections législatives de l’année prochaine.

Le ministère russe de la Défense a affirmé jeudi que les récentes pertes civiles à Kiev avaient été causées par le travail des armes de défense aérienne ukrainiennes, y compris celles fournies par l’Occident. Le New York Times, quant à lui, a récemment rapporté qu’en septembre, un missile anti-radar HARM de fabrication américaine tiré par un avion ukrainien avait probablement déraillé et touché un immeuble résidentiel dans la ville ukrainienne de Kramatorsk, blessant trois personnes.