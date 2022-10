L’Allemagne rejette la demande de réparation de la Grèce

Le chancelier Olaf Scholz a déclaré la question de l’occupation de la Seconde Guerre mondiale “fermée”

Le chancelier allemand Olaf Scholz a rejeté l’appel de la Grèce pour que Berlin fournisse des centaines de milliards d’euros de réparations pour l’occupation nazie du pays pendant la Seconde Guerre mondiale, déclarant que la question étaitjuridiquement et politiquement fermés » dans un commentaire aux médias locaux jeudi.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis n’était cependant pas d’accord, insistant lors d’une réunion entre les deux hommes sur le fait que la question était “pas encore réglé.” Le ministère grec des Finances estime que l’Allemagne doit au moins 269 milliards d’euros – dont une partie constitue le remboursement d’un prêt que la Grèce a été forcée d’accorder à la Reichsbank allemande pendant l’occupation en 1942.

Le ministre grec des Affaires étrangères, Nikos Dendias, a révélé plus tôt ce mois-ci que la question des réparations «reste ouvert” pour le gouvernement et la société grecque, l’appelant “une question de principe.”

Des responsables grecs ont rencontré leurs homologues serbes et turcs pour rédiger une proposition, à présenter au Conseil de l’Europe, sur les réparations en temps de guerre pour les pays d’Europe de l’Est qui n’ont jusqu’à présent pas été en mesure d’obtenir ce qu’ils pensent être leur juste compensation pour la guerre allemande crimes.

La Grèce a tenté d’obtenir le remboursement de l’emprunt forcé depuis 1945, pour être chaque fois repoussée par l’Allemagne. Berlin a avancé plusieurs arguments pour expliquer pourquoi il n’a pas besoin de rembourser le prêt, allant de l’affirmation que son remboursement avait déjà été réglé dans un traité précédent à l’allégation qu’un ancien Premier ministre avait renoncé à la demande. Athènes a rejeté tous ces arguments comme invalides.

Les nazis ont envahi la Grèce en 1941 et y sont restés jusqu’en 1944, laissant des centaines de milliers de civils grecs morts – jusqu’à 13% de la population, selon certaines estimations. L’armée d’occupation a mené des massacres brutaux et rasé des villages entiers tandis qu’environ 40 000 Grecs sont morts de la famine exacerbée par la confiscation par les envahisseurs des récoltes et d’autres denrées alimentaires pour eux-mêmes.

L’Allemagne a versé des dizaines de milliards d’euros de réparations à Israël et à la Pologne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le pays a déclaré le «question des réparations» pour la Pologne a conclu le mois dernier, arguant que la Pologne avait renoncé à son droit à de nouveaux paiements en 1953, alors même que Varsovie exigeait 1 300 milliards d’euros de son ancien occupant. Le mois dernier, Berlin a même annoncé un paiement de réparations en temps de guerre de 1,2 milliard d’euros à l’Ukraine, bien que des factions de ce pays aient collaboré avec les nazis pendant la guerre.