L’Allemagne rejette catégoriquement l’offre de Poutine de renouveler ses exportations d’énergie : “Bien essayé”

L’Allemagne a catégoriquement rejeté mercredi l’offre du président russe Vladimir Poutine de renouveler les exportations de gaz naturel via le gazoduc Nord Stream 2.

L’offre de Poutine intervient alors que la Russie limite les exportations de pétrole et de gaz vers l’Europe en réponse aux lourdes sanctions des pays de l’OTAN suite à l’invasion de l’Ukraine. L’Allemagne a souligné dans sa réponse la limitation par la Russie de l’approvisionnement en gaz naturel via le gazoduc Nord Stream 1, affirmant que la Russie n’était pas un fournisseur “fiable”.

“Bien essayé”, a déclaré la porte-parole du gouvernement Christiane Hoffmann aux journalistes à propos de l’offre de Poutine. “Indépendamment de l’éventuel sabotage des deux gazoducs, nous avons vu que la Russie n’est plus un fournisseur d’énergie fiable, et que même avant l’endommagement de Nord Stream 1, il n’y avait plus de gaz qui coulait.”

“Donc pour nous, il n’y a aucune raison de croire que cela changerait”, a-t-elle ajouté.

Poutine soutient que le sabotage en septembre des pipelines Nord Stream 1 et 2 était un “acte de terrorisme international” visant à creuser une rupture entre la Russie et l’UE.

“L’acte de sabotage des Nord Stream 1 et 2 est un acte de terrorisme international visant à saper la sécurité énergétique de l’ensemble du continent en bloquant l’approvisionnement en énergie bon marché”, a déclaré Poutine mercredi. “Ceux qui veulent rompre les liens entre la Russie et l’UE sont derrière les actes de sabotage sur le Nord Stream.”

Aucun des pipelines Nord Stream n’était en service lorsque le sabotage s’est produit le mois dernier. Quatre explosions ont secoué les tuyaux serpentant au fond de la mer Baltique. Deux explosions se sont produites dans les eaux suédoises et deux autres dans les eaux danoises. Chaque pipeline a été touché deux fois.

Le gazoduc Nord Stream 2 n’a jamais été mis en service, grâce au refus de l’Allemagne de certifier son achèvement. La Russie avait interrompu le transport de gaz naturel via le gazoduc Nord Stream 1 au cours des mois précédents. La Russie ne transporte désormais du gaz vers l’Europe que par des gazoducs terrestres qui traversent l’Ukraine.

L’Allemagne, la Suède, l’OTAN et d’autres ont ouvert des enquêtes sur le sabotage, mais elles ne sont pas encore terminées.

