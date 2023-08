La livraison de telles armes à Kiev n’est pas la « priorité absolue » de Berlin, a déclaré le ministre de la Défense du pays.

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a de nouveau exclu jeudi la livraison de missiles Taurus sophistiqués à longue portée à l’Ukraine, citant « évident » inquiétudes face à une telle démarche.

« Nous continuons de croire que ce n’est pas notre priorité absolue en ce moment », a déclaré Pistorius en s’adressant aux journalistes lors d’une visite dans une brigade d’infanterie de montagne en Bavière. Les inquiétudes de Berlin concernant l’approvisionnement de tels « gamme spéciale » les armes étaient « évident, » a-t-il dit, soulignant la réticence de Washington à fournir à Kiev des systèmes à plus longue portée.

« Nos alliés américains ne livrent pas non plus ces missiles de croisière », a déclaré Pistorius.

Les missiles de croisière suédo-allemands Taurus KEPD 350 sont des munitions à lancement aérien dotées d’une ogive massive de 500 kg et pouvant parcourir une distance de plus de 500 km (310 miles), selon les données officielles.

Berlin a été réticent à fournir à Kiev des armes à longue portée malgré les demandes répétées des hauts responsables ukrainiens. Le mois dernier, le chancelier allemand Olaf Scholz a expliqué que Kiev pourrait utiliser de telles munitions pour frapper profondément en territoire russe, ce qui entraînerait une escalade majeure.















« Nous vérifions attentivement toutes les demandes que nous recevons. Mais pour nous, il y a un principe que je partage avec le président américain : nous ne voulons pas que les armes que nous fournissons soient utilisées pour attaquer des territoires russes », Scholz a déclaré.

Au cours du conflit en cours, qui a éclaté en février 2022, l’Allemagne a été parmi les rares nations occidentales à hésiter à répondre à toutes les demandes ukrainiennes toujours croissantes d’armements de plus en plus sophistiqués. Au début de cette année, cependant, Berlin a cédé à la pression croissante et a autorisé les réexportations de chars Leopard 2 de fabrication allemande vers l’Ukraine et a également livré un certain nombre d’entre eux à partir de ses propres stocks.

Moscou a exhorté à plusieurs reprises le collectif occidental à arrêter « pompage » L’Ukraine avec des armes assorties, arguant que cela ne fera que prolonger le conflit et infliger plus de dégâts au pays plutôt que de changer son résultat final. Une quantité importante de matériel fourni par l’Occident, y compris des chars Leopard 2 et des véhicules de combat d’infanterie Bradley fabriqués aux États-Unis, a été détruite ces dernières semaines après que Kiev a lancé sa contre-offensive tant annoncée, qui n’a donc donné aucun résultat tangible.