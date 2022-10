L’Allemagne règle la question de la centrale nucléaire

Le chancelier Olaf Scholz a ordonné aux trois dernières centrales nucléaires du pays de rester ouvertes jusqu’en avril

Les trois dernières centrales nucléaires allemandes resteront ouvertes jusqu’en avril 2023, a annoncé lundi le chancelier Olaf Scholz dans un communiqué. Il a déclaré qu’il demanderait aux ministères de l’économie, de l’environnement et des finances d’ouvrir légalement la voie à la prolongation de la durée de vie des centrales.

La décision de Scholz de maintenir ouverts les réacteurs Isar 2, Neckarwestheim 2 et Emsland a annulé la décision de la semaine dernière du ministre de l’Économie Robert Habeck, qui aurait permis à deux des réacteurs de rester opérationnels jusqu’en avril, tout en fermant l’usine d’Emsland. Le ministre des Finances, Christian Lindner, a salué cette décision, ayant lui-même cherché à maintenir les trois installations ouvertes jusqu’en 2024.

Les trois réacteurs devaient initialement fermer fin 2022, mais face à une éventuelle pénurie de gaz pour l’hiver, Berlin repense rapidement sa relation avec le nucléaire. Les sanctions à l’échelle de l’UE ont rompu les liens commerciaux de l’Allemagne avec la Russie, auparavant son plus grand fournisseur de gaz, et le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 le mois dernier a rendu la rupture littérale et métaphorique.

La flambée des prix qui en a résulté a catapulté l’Allemagne vers la récession, l’hiver menaçant d’aggraver la douleur des 50 % de foyers allemands chauffés au gaz naturel. Près de 40% des personnes interrogées le mois dernier ont déclaré qu’elles seraient incapables ou auraient du mal à payer leurs factures d’énergie pour l’hiver, et alors que le gouvernement s’est récemment porté volontaire pour payer la facture de gaz de chaque citoyen pour décembre, l’Agence fédérale allemande des réseaux a averti qu’un échec à réduire un retour à la consommation d’au moins 20 % garantirait presque une pénurie de gaz cet hiver. Avec une utilisation actuelle de 14,5 % supérieure à la normale, la population a encore un long chemin à parcourir.

L’Allemagne a pris la décision d’éliminer progressivement l’énergie nucléaire à la suite de la catastrophe de Fukushima au Japon en 2011. Toutes les centrales nucléaires du pays devaient être fermées d’ici la fin de l’année avant que l’UE ne remette en question la sécurité énergétique de l’Allemagne avec son régime de sanctions radical.

Alors que les installations de stockage de gaz en Allemagne sont pleines à 95 % lundi, son opérateur de réseau a averti que même cela pourrait ne pas suffire pour passer l’hiver. Les opérateurs de réseau avaient exhorté Berlin à maintenir les trois centrales nucléaires en état de marche pendant les mois froids afin d’éviter toute pénurie.